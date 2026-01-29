العسكرية الإيرانية تتوعد: الاتحاد الأوروبي سيدفع ثمن تصنيف الحرس الثوري إرهابيا

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، في بيان ردًا على قرار الاتحاد الأوروبي تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، أن العواقب الخطيرة لهذا القرار الاستفزازي تقع مباشرة على عاتق صانعي السياسات الأوروبيين.

وأضاف البيان أن القوات المسلحة، ولا سيما الحرس الثوري الإيراني، ستواصل تعزيز قدراتها الدفاعية يومًا بعد يوم.

وأعلنت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية، اليوم الخميس عبر منصة إكس، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا على إضافة الحرس الثوري الإيراني إلى قائمة المنظمات الإرهابية في الاتحاد.

وقالت كالاس: "اتخذ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خطوة حاسمة بتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية. إن أي نظام يقتل الآلاف من شعبه يسير نحو زواله".

يأتي قرار الاتحاد الأوروبي عقب إعلان فرنسا، يوم الأربعاء، دعمها لهذه الخطوة، بعد ترددها في البداية.