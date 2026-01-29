مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي: استثمرنا مبلغًا قياسيًا قدره 100 مليار يورو في2025

قالت مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي إنها قامت بتوظيف كامل إمكانياتها لدعم القدرة التنافسية والأمن والاستقلال الاستراتيجي الأوروبي بتمويل سنوي قياسي بلغ 100 مليار يورو.

وتُظهر نتائج أنشطة مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي في عام 2025 مستويات قياسية في الاستثمارات الجديدة في التحولات الخضراء والرقمية، والأمن والدفاع الأوروبيين، والأولويات المشتركة بما فيها الإسكان، وتعزيز الشراكات والتحالفات المربحة للجميع في أوكرانيا والدول المرشحة للانضمام وعلى مستوى العالم.

وقالت ناديا كالفينو رئيسة مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي "أوروبا قوة عظمى، وعلينا أن نبذل قصارى جهدنا ونؤمن بقدراتنا.. تُحدث مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي فرقًا ملموسًا، من خلال الاستثمار في الازدهار المشترك والأمن والاستقلال الاستراتيجي والقيم الأوروبية، لكي تفي أوروبا بوعودها لمواطنيها وشركائها".

وتم توجيه ما يقارب 60% من إجمالي تمويل مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي في عام 2025 إلى مشاريع خضراء، بدءًا من شبكات الطاقة الكبيرة وخطوط الربط البيني، وصولًا إلى نشر تقنيات التخزين والطاقة المتجددة، والتقنيات النظيفة لإزالة الكربون من الصناعات الثقيلة، فضلًا عن استثمارات التكيف، مثل البنية التحتية للمياه، لتعزيز قدرة الاقتصادات والمجتمعات على الصمود في وجه تغير المناخ وآثاره.

وخُصص مبلغ قياسي قدره 11.6 مليار يورو لمشاريع شبكات الطاقة وتخزينها، دعماً لأمن إمدادات الطاقة، حيث تشير التقديرات إلى أن التمويل المُوقع العام الماضي سيساهم في إنشاء أو تحديث 56,000 كيلومتر من خطوط نقل الطاقة، بدءاً من خط الربط الكهربائي التاريخي في خليج بسكاي بين شبه الجزيرة الأيبيرية وفرنسا، مروراً بكابل بحري يربط منطقتين في وسط إيطاليا، وصولاً إلى الشبكات المحلية والبنية التحتية للطاقة في ألمانيا.

ودعم تمويل مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي خُمس إجمالي القدرة الشمسية المُركبة حديثاً، وثلث مشاريع طاقة الرياح البرية الجديدة، فضلاً عن الغالبية العظمى من مشاريع طاقة الرياح البحرية في عام 2025.

وقدّمت منتجات التمويل المُصممة خصيصاً دعماً لقطاعي طاقة الرياح وشبكات الطاقة في الاتحاد الأوروبي، في حين يُتوقع أن تُساهم أحجام الاستثمار القياسية في كفاءة الطاقة في خفض فواتير الشركات الصغيرة والمتوسطة والأسر.

وساهم تمويل مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي بنحو ثلث إجمالي استثمارات التحول في قطاع الطاقة في الاتحاد الأوروبي العام الماضي.

وإلى جانب التقنيات النظيفة، تدعم مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي الابتكارات المحلية في مجالات الصحة والتكنولوجيا الحيوية، والذكاء الاصطناعي، وغيرها من التقنيات الثورية، والبنى التحتية الرقمية، والمواد الخام الأساسية.

ومع إطلاق برنامج TechEU العام الماضي، وهو أكبر برنامج تمويل للابتكار على الإطلاق، تخطط مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي لحشد ما لا يقل عن 250 مليار يورو من الاستثمارات بحلول عام 2027، لضمان بقاء الأفكار والتقنيات والشركات المبتكرة التي نشأت في الاتحاد الأوروبي، ونموها وازدهارها داخل الاتحاد.

وتشير التقديرات إلى أن التمويل الذي تم توفيره العام الماضي وحده قد حشد أكثر من 100 مليار يورو من الاستثمارات، بدءًا من شبكات الجيل السادس المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وصولًا إلى تصنيع أشباه الموصلات.

وبصفته الممول الرئيسي للابتكار، قدم صندوق الاستثمار الأوروبي (EIF)، وهو الذراع التمويلي لبنك الاستثمار الأوروبي، ما يقارب 16 مليار يورو من الضمانات وتمويل الأسهم للشركات الصغيرة والناشئة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

وتشير التقديرات إلى أن صندوق الاستثمار الأوروبي قد ساهم بنحو ربع إجمالي رأس المال الاستثماري الذي جمعته الصناديق الأوروبية العام الماضي. وفي الأشهر المقبلة، ستوسع مبادرة "أبطال التكنولوجيا الأوروبيون"، مستندةً إلى النجاح الباهر للمرحلة الأولى، التي أثمرت بالفعل عن إنشاء 12 صندوقًا ضخمًا لرأس المال المخاطر في أوروبا، ونمو 35 شركة ناشئة، من بينها تسع شركات عملاقة.

واستجابةً للتغيرات الجيوسياسية، وسّعت مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي نطاق أنشطتها بشكل ملحوظ في مجال الأمن والدفاع، لتشمل مشاريع مخصصة للاستخدام العسكري.

وتضاعفت استثمارات الأمن والدفاع أربع مرات لتتجاوز 4 مليارات يورو، أي ما يقارب 5% من تمويل المجموعة من الاتحاد الأوروبي.

وبفضل هذا التطور الجذري، تضطلع مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي بدور ريادي في صون السلام والأمن لمواطني الاتحاد الأوروبي، من خلال مشاريع رائدة تتراوح بين المعسكرات العسكرية ومرافق الصيانة، والبحث والتطوير في أنظمة الرادار المتقدمة وإلكترونيات الطيران، ومن أجهزة الاستشعار الأساسية لحماية قاع البحر والأصول البحرية الأوروبية إلى الأمن السيبراني.

وعلاوة على ذلك، لعبت مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي دورًا رائدًا في القطاع المالي للاتحاد الأوروبي، حيث حفزت دعم الشركات التي تدعم قدرات الردع الأوروبية.

ومن خلال اتفاقيات الإقراض المُبرمة مع البنوك التجارية في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا واليونان والنمسا، تُسهّل مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلسلة التوريد لكبرى شركات المقاولات الدفاعية في أوروبا على التمويل، بينما يعمل صندوق الاستثمار الأوروبي، بصفته المستثمر الرئيسي، على رعاية وتطوير بيئة استثمارية رأسمالية تستثمر في شركات الدفاع بنهج أوروبي شامل.

وتركز مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي على الاستثمارات التي تدعم النموذج الاقتصادي والقيم الأوروبية.

وقد ارتفعت الاستثمارات في مجال التماسك إلى مستوى قياسي، حيث وُجّه أكثر من 50% من استثمارات المجموعة في الاتحاد الأوروبي إلى مشاريع في المناطق الأقل نموًا في أوروبا.

وأطلقت مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي خطة الإسكان الميسور والمستدام في عام 2025 بالتعاون مع المفوضية الأوروبية، مما رفع تمويل المجموعة للابتكار والتجديد والمباني الجديدة إلى أكثر من 5 مليارات يورو، بزيادة تقارب 50% على أساس سنوي، مع خطة لزيادة أخرى في عام 2026.

ويُعدّ تمويل البنية التحتية الاجتماعية، التي يلمس مواطنو الاتحاد الأوروبي أثرها يوميًا، أولوية رئيسية لمجموعة بنك الاستثمار الأوروبي، بدءًا من مساكن الطلاب في اليونان، مرورًا بالإسكان الاجتماعي في بلجيكا، وصولًا إلى المستشفيات والمرافق الصحية في إسبانيا والمدارس الابتدائية في فرنسا.

كما ارتفع تمويل الزراعة والاقتصاد الحيوي إلى مستوى قياسي بلغ نحو 8 مليارات يورو، مما عزز قطاعًا حيويًا لاقتصاد أوروبا وأمنها الغذائي، ودعم المجتمعات الريفية، وخلق مستقبل واعد للمزارعين الشباب والجدد الذين يواجهون صعوبات في التمويل.

كما خصصت مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي أكثر من 9 مليارات يورو لعملياتها العالمية، لبناء شراكات عالمية مثمرة للجميع، مما يرسخ مكانة أوروبا كشريك موثوق في عالم متغير، ويحسن الظروف المعيشية في العديد من المجالات.

وعلى سبيل المثال، في عام 2025، ارتفع تمويل مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي لمشاريع المياه إلى مستوى قياسي بلغ 5 مليارات يورو على مستوى العالم.

وبلغ التمويل المقدم لأوكرانيا مستوى قياسياً جديداً، متجاوزاً 4 مليارات يورو منذ بدء الغزو الروسي، مع توقيع أو افتتاح مشروع جديد كل أسبوعين، يشمل المدارس والمستشفيات والمرافق المجتمعية، وصولاً إلى التدفئة المركزية وإمدادات الطاقة.

وتبنى بنك الاستثمار الأوروبي توجهاً استراتيجياً عالمياً في عام 2025، يربط عملياته بشكل كامل بأولويات سياسة الاتحاد الأوروبي.

ويُعد بنك الاستثمار الأوروبي أكبر ممول عام في قطاع المياه على مستوى العالم، ورائداً عالمياً في الاستثمار في الصحة والطاقة النظيفة والنقل. كما تُتيح الاستثمارات في دعم القطاع الخاص وريادة الأعمال فرصاً للشباب والنساء في الاقتصادات الناشئة.