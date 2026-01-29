الكويت تستضيف أعمال ‏اللجنة الإماراتية المشتركة في دورتها السادسة

التقى وزير خارجية الكويت، عبدالله علي عبدالله اليحيا، اليوم، بسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها إلى دولة الكويت، حيث جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وذكرت وزارة الخارجية الكويتية أن اللقاء شهد أيضا مناقشة عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك، واستعراض المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وبحث أطر تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين تجاه ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، وكل ما من شأنه أن يعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

وأشارت إلى أن اللقاء أعقبه انعقاد أعمال اللجنة العليا المشتركة الكويتية – الإماراتية في دورتها السادسة، حيث ترأس وفد دولة الكويت، عبد الله علي عبدالله اليحيا، وزير الخارجية، في حين ترأس وفد دولة الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وأضافت أن اللجنة عقد بحضور عبد الرحمن بداح عبد الرحمن المطيري، وزير الإعلام والثقافة ووزير دولة لشئون الشباب الكويتي، والدكتور أحمد عبد الوهاب أحمد العوضي، وزير الصحة، و خليفة عبدالله ضاحي العجيل العسكر، وزير التجارة والصناعة، ومن الجانب الإماراتي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، وشما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، وأحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وعبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وعدد من كبار المسئولين من الجانبين.

وأوضحت أن أعمال اللجنة المشتركة شهدت استعراضا لكافة مجالات التعاون الحيوية والهامة التي تربط البلدين الشقيقين لاسيما الاقتصادية والاستثمارية والتنموية منها، وبحث سبل تعزيزها والأخذ بها إلى آفاق جديدة من التعاون والتكامل الوثيقين.

وأعقب الاجتماع التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين؛ مما يعكس الرغبة المشتركة في تطوير وتوطيد العلاقات الثنائية على كافة المستويات، دعما وإسهاما لفتح آفاق أوسع للتعاون الوثيق بين البلدين الشقيقين وانعكاسا لعزم تطوير الشراكة الوثيقة والتعاون الراسخ والمشترك في مختلف الميادين الحيوية والهامة.