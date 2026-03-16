مسلسل «على قد الحب» الحلقة 26 .. صراع فى الأحداث وإشادات بالأبطال

شهدت الحلقة 26 من مسلسل «على قد الحب» تصاعدًا ملحوظًا في الأحداث الدرامية، بعدما دخل الصراع بين الشخصيات مرحلة أكثر تعقيدًا، خاصة مع اشتعال المعركة القانونية حول ملكية البراند والتصميمات الخاصة بمريم، التي تجسد شخصيتها النجمة نيللي كريم.

وحملت الحلقة قدرًا كبيرًا من التوتر والتشويق، إذ تصاعدت المواجهة بين مريم وسارة، التي تقدم دورها مها نصار، بعدما حاولت الأخيرة استخدام أساليب غير قانونية للسيطرة على الشركة والتصميمات، ما أدخل الأحداث في مسار قانوني معقد زاد من حدة الصراع بين الأبطال.

ومن أبرز لحظات الحلقة المشهد المؤثر الذي جمع سارة بوالدتها، التي تجسد دورها الفنانة صفاء الطوخي، حيث قامت بطردها من المنزل بعد اكتشاف تصرفاتها المؤذية تجاه مريم، في مواجهة عائلية قوية كشفت حجم التوتر النفسي الذي تعيشه سارة.

كما شهدت الحلقة تداخلًا واضحًا بين الصراعات القانونية والعاطفية، خاصة في العلاقة بين كريم، الذي يجسد شخصيته شريف سلامة، وباقي الشخصيات، حيث أصبحت المصالح المتضاربة سببًا في توتر العلاقات واشتداد المواجهات.

وكشفت الأحداث عن جوانب جديدة في شخصيات الأبطال، مع سلسلة من المفاجآت التي غيرت مسار القصة، وجعلت الشخصيات أمام قرارات مصيرية قد تؤثر على حياتهم المهنية والعائلية.

وجاءت الحلقة 26 مليئة بلحظات المواجهة الحاسمة والمشاهد العاطفية المؤثرة، ما دفع الجمهور للتفاعل بقوة مع أحداثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط إشادات واسعة بأداء أبطال العمل، وعلى رأسهم نيللي كريم وشريف سلامة ومها نصار، الذين قدموا مشاهد تمثيلية قوية عززت من قوة العمل وجاذبيته لدى المشاهدين.

مسلسل «على قد الحب» بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، مها نصار، أحمد سعيد عبد الغني، أحمد ماجد، محمود الليثي، محمد أبو داوود، محمد علي رزق، صفاء الطوخي، ميمي جمال، إلى جانب عدد من الفنانين، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم وتسبيح ماهر ومحمد الشخيبي، وإخراج خالد سعيد.

وتدور أحداث المسلسل، الذي تنتجه S productions للمنتجة سالي والي، في إطار درامي اجتماعي رومانسي يجمع بين المشاعر الإنسانية والتفاصيل العائلية.