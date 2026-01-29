ترامب: طلبت من بوتين عدم استهداف كييف لمدة أسبوع

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس أنه طلب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين عدم استهداف كييف لمدة أسبوع واحد مع انخفاض درجات الحرارة في المنطقة.

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام روسية، بأن الدفاع الجوي دمر ثلاث طائرات مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة خيرسون.

وأوضح الجيش الروسي أنه تم تفعيل نظام الدفاع الجوي، وتم تدمير ثلاث طائرات مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية.

وقال الرئيس الأمريكي عن اجتماع مجلس الوزراء في ديسمبر: "كان مملاً بعض الشيء"، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

وأشاد ترامب، مستذكراً كيف بدا عليه الإرهاق الشديد خلال ذلك الاجتماع، قائلاً: "لم أنم. أغمضت عينيّ فقط لأني أردت الخروج من هناك بأسرع وقت".

أثار هذا التعليق ضحك الحضور، بمن فيهم وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، المعروف بضحكه العالي خلال اجتماعات مجلس الوزراء.

وفيما قد يكون أقل طرافة للحاضرين في اجتماع الخميس، قال ترامب إنه لن يُسمح للجميع بالكلام توفيراً للوقت.