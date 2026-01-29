قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نقابة المهن التمثيلية: نقل الفنان محيي إسماعيل إلى دار إقامة كبار الفنانين
20 % من نفط العالم تحت التهديد.. مناورات إيرانية بالذخيرة الحية في مضيق هرمز
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتفقون على إضافة الحرس الثوري الإيراني لقائمة المنظمات الإرهابية
محافظة القدس: سياسة إسرائيلية لسلب الأراضي ومصادرة الجغرافيا الفلسطينية
علي جمعة يوضح سر استغفار النبي ﷺ رغم مغفرة ذنبه
ستخضع لعملية جراحية.. نقابة المهن التمثيلية تطمئن الجمهور على الحالة الصحية لـ سوسن بدر
عيار 21 يقفز 1500 جنيه.. الذهب يخرج عن السيطرة ويسجل أعلى سعر في تاريخه
سوسن تتعرض للكسر في ساقها.. خاص
هدم مقرات الأونروا تصعيد غير مسبوق.. تحذيرات قرب الاحتلال تطبيق خطة تهدف إلى شطر الضفة | الأوضاع بالقطاع
بدون إمام عاشور.. وصول بعثة الأهلي إلى تنزانيا استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز
برلماني: إعادة فتح معبر رفح خطوة إنسانية تؤكد ثقل مصر الإقليمي
قبل الشهر الكريم.. قائمة أسعار ياميش رمضان 2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

بوتين: الشراكة بين روسيا والإمارات تتطور بشكل ديناميكي

أ ش أ

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن الشراكة بين روسيا والإمارات تتطور بشكل ديناميكي، ومتعددة الأوجه ومفيدة للطرفين.

وقال بوتين -خلال محادثات أجراها اليوم /الخميس/ مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في الكرملين، وفقا لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - إن "الإمارات العربية المتحدة شريك تجاري مهم لروسيا في العالم العربي، حيث ينمو حجم التبادل التجاري بشكل مطرد"..مشيرا إلى أن روسيا تقدّر عاليًا الإسهام الشخصي للشيخ محمد بن زايد في تعزيز جميع جوانب الشراكة الروسية الإماراتية.

وأضاف أن روسيا والإمارات العربية المتحدة لديهما عدد من المبادرات المهمة في قطاع الطاقة.

وقال بوتين إن عدد السياح الروس الذين يزورون الإمارات يتزايد سنويا.. وأعلن عن خطط لافتتاح جامعة روسية في الإمارات تحت رعاية مركز سيريوس.

ووفقا للرئيس الروسي، فإن "روسيا تعرب عن امتنانها لدولة الإمارات لاستضافتها المحادثات الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا في أبوظبي".

وأشار بوتين إلى أهمية الحوار بين روسيا والإمارات العربية المتحدة في سياق الوضع في الشرق الأوسط.

كما أشاد الرئيس الروسي بإسهام الإمارات في عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.

وقال بوتين إن إقامة دولة فلسطينية وفقاً لقرار الأمم المتحدة سيضمن الاستقرار الطويل الأمد في المنطقة.

بدوره أكد الرئيس الإماراتي لبوتين التزامه بتعزيز العلاقات بين البلدين وتحقيق أهداف التنمية بما يخدم مصالحهما.

ووفقا للشيخ محمد بن زايد، فإن العلاقات مع روسيا تقوم على إرث من التعاون المثمر، وتربط البلدين شراكة متينة، وتعاون مستدام لتطوير مختلف قطاعات الاقتصاد والطاقة والاستثمار والتجارة والتكنولوجيا وغيرها.

كما أكد الرئيس الإماراتي أن بلاده تدعم دعما كاملا أي جهود تهدف إلى التوصل إلى حلول سياسية ودبلوماسية للنزاعات بما يسهم في إرساء السلام.

ويعتزم الطرفان مناقشة مجالات رئيسية للتعاون الروسي الإماراتي، والوضع في الشرق الأوسط، وقضايا دولية أخرى.

وكان الرئيس الإماراتي وصل، في وقت سابق اليوم، إلى العاصمة الروسية موسكو، لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن "العلاقات بين روسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، تتطور بنجاح في جميع المجالات تقريبا، والبلدان يبديان اهتمامًا بتوسيع التعاون الثنائي".

وقال بيسكوف للصحفيين: "نحن (روسيا والإمارات) نعمل على تطوير العلاقات في جميع المجالات تقريبًا. ونحقق ذلك بنجاح وعلى أساس المنفعة المتبادلة".

بوتين روسيا ديناميكي الإمارات

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا

صديق مقرب لـ إمام عاشور يكشف سبب تغيبه عن بعثة الأهلي في تنزانيا

عايز يمشي..كواليس صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة تنزانيا

بسبب زيزو.. إعلامي يكشف سبب تغيب إمام عاشور عن الأهلي

لأول مرة … استخدام دورون الإطفاء للسيطرة على حريق منطقة الزاريب

ارتفاع أسعار الذهب والنفط.. والدولار يستمر في التراجع

رفع سن المعاش إلى 65 سنة في هذا الموعد طبقا لقانون التأمينات

ادفع عشان تاخدها .. بيع نتيجة الإعدادية بالقاهرة والجيزة على بوابة التعليم الأساسي

150 عاماً في محراب العدالة.. "قضايا الدولة" تروي تاريخها من معرض الكتاب

معرض الكتاب يحتفي بمئوية «صوت العرب» أحمد سعيد

محمود التميمي من معرض الكتاب : نجيب محفوظ تبرع بقيمة جائزة «نوبل»

