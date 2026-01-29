بوتين: الشراكة بين روسيا والإمارات تتطور بشكل ديناميكي

أ ش أ

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن الشراكة بين روسيا والإمارات تتطور بشكل ديناميكي، ومتعددة الأوجه ومفيدة للطرفين.

وقال بوتين -خلال محادثات أجراها اليوم /الخميس/ مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في الكرملين، وفقا لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - إن "الإمارات العربية المتحدة شريك تجاري مهم لروسيا في العالم العربي، حيث ينمو حجم التبادل التجاري بشكل مطرد"..مشيرا إلى أن روسيا تقدّر عاليًا الإسهام الشخصي للشيخ محمد بن زايد في تعزيز جميع جوانب الشراكة الروسية الإماراتية.

وأضاف أن روسيا والإمارات العربية المتحدة لديهما عدد من المبادرات المهمة في قطاع الطاقة.

وقال بوتين إن عدد السياح الروس الذين يزورون الإمارات يتزايد سنويا.. وأعلن عن خطط لافتتاح جامعة روسية في الإمارات تحت رعاية مركز سيريوس.

ووفقا للرئيس الروسي، فإن "روسيا تعرب عن امتنانها لدولة الإمارات لاستضافتها المحادثات الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا في أبوظبي".

وأشار بوتين إلى أهمية الحوار بين روسيا والإمارات العربية المتحدة في سياق الوضع في الشرق الأوسط.

كما أشاد الرئيس الروسي بإسهام الإمارات في عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.

وقال بوتين إن إقامة دولة فلسطينية وفقاً لقرار الأمم المتحدة سيضمن الاستقرار الطويل الأمد في المنطقة.

بدوره أكد الرئيس الإماراتي لبوتين التزامه بتعزيز العلاقات بين البلدين وتحقيق أهداف التنمية بما يخدم مصالحهما.

ووفقا للشيخ محمد بن زايد، فإن العلاقات مع روسيا تقوم على إرث من التعاون المثمر، وتربط البلدين شراكة متينة، وتعاون مستدام لتطوير مختلف قطاعات الاقتصاد والطاقة والاستثمار والتجارة والتكنولوجيا وغيرها.

كما أكد الرئيس الإماراتي أن بلاده تدعم دعما كاملا أي جهود تهدف إلى التوصل إلى حلول سياسية ودبلوماسية للنزاعات بما يسهم في إرساء السلام.

ويعتزم الطرفان مناقشة مجالات رئيسية للتعاون الروسي الإماراتي، والوضع في الشرق الأوسط، وقضايا دولية أخرى.

وكان الرئيس الإماراتي وصل، في وقت سابق اليوم، إلى العاصمة الروسية موسكو، لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن "العلاقات بين روسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، تتطور بنجاح في جميع المجالات تقريبا، والبلدان يبديان اهتمامًا بتوسيع التعاون الثنائي".

وقال بيسكوف للصحفيين: "نحن (روسيا والإمارات) نعمل على تطوير العلاقات في جميع المجالات تقريبًا. ونحقق ذلك بنجاح وعلى أساس المنفعة المتبادلة".