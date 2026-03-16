وزير الدفاع الألماني: لن نشارك عسكريا في حرب إيران.. وندعم الجهود الدبلوماسية لمضيق هرمز

أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، اليوم الإثنين، رفض بلاده لمطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالدعم العسكري في الحرب ضد إيران، مؤكدا أن بلاده تدعم الجهود الدبلوماسية لإعادة فتح مضيق هرمز.

ونقلت شبكة “دويتشه فيله”، عن “بيستوريوس”، قوله: "ما الذي يتوقعه دونالد ترامب من حفنة من الفرقاطات الأوروبية في مضيق هرمز، في حين أن البحرية الأمريكية الجبارة لا تستطيع التعامل مع الوضع بمفردها؟.. هذا هو السؤال الذي أطرحه على نفسي".

وأضاف: "لن تكون هناك أي مشاركة عسكرية من جانب ألمانيا، لكن برلين مستعدة لدعم الجهود الدبلوماسية لضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز".

وشدد “بيستوريوس”، قائلاً: "إنها ليست حربنا، ولم نبدأها، نريد حلولا دبلوماسية وإنهاءً سريعاً، لكن إرسال المزيد من السفن الحربية إلى المنطقة؛ لن يُسهم على الأرجح في تحقيق ذلك".

وأكد الوزير الألماني، أن المسئولية الرئيسية لألمانيا هي "حماية الجبهة الشرقية والمحيط الأطلسي"، وأن "ألمانيا ملتزمة بذلك، لكن لا يمكننا التواجد في أي مكان في العالم".

وعندما سُئل “بيستوريوس” عن تحذير ترامب من أن حلف الناتو سيواجه مستقبلاً "سيئاً للغاية" إذا فشل أعضاؤه في تقديم المساعدة لواشنطن؛ قال إنه “لا يتوقع أن ينهار حلف الناتو بسبب هذه الخلافات”.