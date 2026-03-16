قطر تدين الاستهداف الإيراني ومقتل شخص في الإمارات وتؤكد تضامنها معها

أدانت دولة قطر بأشد العبارات، الاستهداف الإيراني الذي أدى لسقوط صاروخ على مركبة مدنية في منطقة الباهية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، أسفر عن مقتل شخص، مؤكدة أن هذا التصعيد يعد خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة الإمارات وتهديداً مباشراً لأمن المنطقة واستقرارها.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم الاثنين، أوردته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن استمرار الجمهورية الإسلامية الإيرانية في فتح جبهات جديدة وتوسيع دائرة التصعيد مع دول الجوار أمر بالغ الخطورة، ودعتها إلى الوقف الفوري لهذه السياسات غير المسؤولة التي تقوّض أمن المنطقة واستقرارها، وإلى تغليب مصلحة شعوب المنطقة والالتزام بمبادئ حسن الجوار والقانون الدولي.

كما أكدت الوزارة تضامن دولة قطر مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها.