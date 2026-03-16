سجن ترامب ونتنياهو.. راش درويش المرشح الديمقراطي السابق للكونجرس بعد حصوله على جائزة الأوسكار

أعرب راش درويش، المرشح الديمقراطي السابق للكونجرس، ومخرج فيلم ثمن العدالة، عن سعادته بحصول فيلمه على جائزة أفضل فيلم مستقل في حفل توزيع جوائز الأوسكار.

وقال في فيديو نشره عبر حسابه على انستجرام: “لقد تحقق حلمي الليلة فزت بجائزة الأوسكار في خطابي قلت ما لم يقله السياسيون الذين اشتروهم ودفعوا لهم”.

وتمنى راش درويش سجن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كأول خطوة في تحقيق العدالة.

وظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل علني لينفي الشائعات حول اغتياله، حيث ظهر في فيديو على حسابه الرسمي بمنصة إكس وهو يحتسي القهوة في أحد المقاهي .

وقال نتنياهو للمحاور مازحا، هل تريد أن تعد الأصابع؟ هل يمكنك أن ترينا ، هنا

و أضاف نتنياهو: "موقفكم مذهل يمنحني القوة والحكومة والجيش والموساد ، نحن نقوم بأشياء لا يمكنني مشاركتها في الوقت الحالي، و لكننا نقوم بأشياء قوية جدا في إبران اليوم أيضا، وفي لبنان و نستمر ، أن تعلموني أنا أستمر .