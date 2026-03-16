كاف يفحص شكوى الترجي ضد لاعب الأهلي ياسر إبراهيم بعد أحداث مباراة دوري الأبطال

بدأ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) فحص الشكوى التي تقدم بها نادي الترجي التونسي ضد مدافع النادي الأهلي ياسر إبراهيم، على خلفية الأحداث التي أعقبت مواجهة الفريقين في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتقدم الترجي بملف رسمي إلى لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي، يتضمن اعتراضًا على ما وصفه بسلوك اللاعب تجاه جماهير الفريق التونسي عقب نهاية المباراة، حيث أشار النادي إلى قيام ياسر إبراهيم بحركات وإشارات اعتبرها مستفزة لأنصار الترجي.

كما تضمنت الشكوى اتهام اللاعب بالتعدي على أحد أفراد الأمن خلال مغادرته أرض الملعب بعد انتهاء اللقاء، وهو ما دفع إدارة النادي التونسي إلى المطالبة بفتح تحقيق رسمي في الواقعة.

ومن المنتظر أن تدرس لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي التقارير الرسمية لحكم المباراة ومراقب اللقاء، إضافة إلى مقاطع الفيديو الخاصة بالواقعة، قبل اتخاذ أي قرار بشأن اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه التطورات في ظل التوتر المعتاد الذي يحيط بالمواجهات بين الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا، والتي غالبًا ما تشهد منافسة قوية وأجواء جماهيرية مشحونة بين الفريقين.