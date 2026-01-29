رئيس الإمارات يبدأ زيارة رسمية إلى روسيا

أ ش أ

وصل رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم /الخميس/ إلى موسكو في زيارة رسمية سيلتقي خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويبحث معه التعاون الثنائي والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف - في تصريح أورده موقع (روسيا اليوم) - أن العلاقات بين البلدين تشهد تطورا ناجحا في شتى المجالات ، بفضل الثقة المتبادلة بين زعيمي البلدين التي تسمح لهما مناقشة القضايا الأكثر تعقيدا بصراحة وفعالية.

وأشار بيسكوف إلى أن الإمارات الشريك التجاري الرئيسي لروسيا في العالم العربي.. مشيرا لارتفاع ملحوظ في التبادل التجاري بين الجانبين في السنوات الأخيرة.

ولفت إلى تمسك روسيا باستمرار الحوار البناء مع أبوظبي بما في ذلك خلال الاجتماعات المزمعة في أبو ظبي لتعزيز التعاون الثنائي وتوسيع آفاقه على مختلف الأصعدة.