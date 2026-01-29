قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

المرشد يختفي تحت الأرض.. إيران تحول المترو ومواقف السيارات إلى ملاجئ حرب

ناصر السيد

أعلن رئيس بلدية طهران، علي رضا زاكاني، اليوم الخميس، عن تحويل محطات المترو ومواقف السيارات تحت الأرض في أنحاء طهران إلى "ملاجئ حرب" عامة، وذلك في ظل تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، وفقًا لموقع "أوبن سورس إنتليجنس مونيتور".

اختفاء المرشد الإيراني تحت الأرض

ويعكس هذا الإعلان قلقًا متزايدًا لدى القيادة الإيرانية إزاء احتمال نشوب مواجهة عسكرية واسعة النطاق، ويأتي عقب تقرير نشرته "إيران إنترناشونال" الأسبوع الماضي يفيد بأن المرشد الإيراني علي خامنئي، قد انتقل إلى ملجأ محصن تحت الأرض في طهران.

ووفقًا لوسائل الإعلام الإيرانية المعارضة، تولى مسعود خامنئي، نجل المرشد الأعلى الثالث، إدارة شؤون المرشد اليومية، ويُعدّ قناة الاتصال الرئيسية مع السلطات التنفيذية للنظام.

ويأتي التقييم الإيراني لاحتمال وقوع ضربة عسكرية بعد تصريح ترامب يوم الجمعة بأن سفنًا بحرية أمريكية في طريقها إلى المياه القريبة من البلاد.

توزيع طائرات مسيرة في طهران

كما أفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية، اليوم الخميس، بأن الجيش الإيراني وزّع ألف طائرة مسيّرة جديدة على مختلف فروعه، ردًا مباشرًا على “التهديدات الأمنية”.

ووفقًا لوزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، فإن "الحفاظ على المزايا الاستراتيجية وتعزيزها من أجل القتال السريع والرد الساحق على أي غزو أو معتدٍ يُمثّل دائمًا أولوية قصوى للجيش".

وأوضحت تسنيم أن هذه الطائرات المسيّرة مُصممة لأغراض القتال والاستطلاع في البحر والجو والبر.

ويأتي هذا التصعيد عقب تقرير لوكالة رويترز يوم الأربعاء، أشار إلى أن ترامب وجّه رسالة شديدة اللهجة إلى طهران، محذرًا من ضربة أمريكية في حال رفض النظام التوقيع على الاتفاق النووي.

استنفار في طهران المرشد يختفي تحت الأرض المترو ملاجئ حرب مواقف السيارات ضربة عسكرية علي رضا زاكاني رئيس بلدية طهران

