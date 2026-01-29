حماس: ملف السلاح مسألة فلسطينية لا تخص الحركة بمفردها



اتهم عضو المكتب السياسي لحماس حسام بدران قوات الاحتلال بالوقوف وراء تأخر وصول أعضاء لجنة إدارة غزة إلى القطاع.

وقال القيادي في حركة حماس في تصريحات له : لجنة التكنوقراط يجب أن تتولى إدارة جميع شؤون قطاع غزة.

وشدد بدران في تصريحاته على أن ملف السلاح مسألة فلسطينية لا تخص حماس بمفردها.



فيما صرح القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، موسى أبو مرزوق، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يملك الحق في التفاخر بإعادة الأسرى الإسرائيليين، مؤكدًا أن جميعهم عادوا بموجب اتفاق كما اشترطت المقاومة.

وأكد وشدد أبو مرزوق، في تصريحات صحفية لقناة "الجزيرة"، على أنه لم يحدث في أي مرحلة أن وافقت الحركة على تسليم سلاح المقاومة بأي صيغة كانت، لافتًا إلى أن هذه المسألة لم تُطرح للتفاوض بعد.

وبين أن أي ترتيبات تتعلق بقطاع غزة يجب أن تتم بتفاهمات مع حركة حماس، لافتًا إلى أن الحركة وافقت في "خطة ترمب" على إطار عام لوقف الحرب.

ونوه أبو مرزوق إلى أن الحركة أبدت، عبر الوسيط المصري، تحفظها على اسمين فقط من اللجنة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، تم استبعاد أحدهما.

كما كشف أنه جرى تقديم معلومات للوسطاء قبل نحو شهر، حول مكان جثة الأسير الإسرائيلي الأخير ران غويلي بغزة.

