شركة طيران لوفتهانزا الألمانية تلغي رحلاتها الليلية إلى تل أبيب
10 سيارات إطفاء وسلالم هيدروليكية.. كواليس إخماد حريق هائل يلتهم 4 منازل في الزرايب
فرنسا: سيتم فرض عقوبات على مسئولين عن انتهاكات في حق الشعب الإيراني
تشكيل لجنة هندسية لمعرفة أسباب حريق منطقة الزرايب.. صور
150 جنيهًا للكيلو.. مفاجأة في أسعار الأضاحي في 2026
الاتحاد الأوروبي: نتوقع إدراج الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
بالتزكية .. منصب جديد لـ سوريا في الأمم المتحدة
رياح محملة بالرمال تضرب البلاد.. وتحذيرات من انخفاض الرؤية وبرودة ليلية شديدة
رئيس البرلمان الإيراني: ترامب قد يكون قادرًا على إشعال حرب لكنه لا يملك السيطرة على نهايتها
إنتهاء اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس .. الخميس القادم
مفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي تتوقع إدراج «الحرس الثوري» منظمة إرهابية
توزيع مناهج الترم الثاني 2026 لطلاب المدارس .. تفاصيل عاجلة الآن
حماس: ملف السلاح مسألة فلسطينية لا تخص الحركة بمفردها

حماس
حماس
محمود نوفل


اتهم عضو المكتب السياسي لحماس حسام بدران قوات الاحتلال بالوقوف وراء تأخر وصول أعضاء لجنة إدارة غزة إلى القطاع.

وقال القيادي في حركة حماس في تصريحات له :  لجنة التكنوقراط يجب أن تتولى إدارة جميع شؤون قطاع غزة.

وشدد بدران في تصريحاته على أن ملف السلاح مسألة فلسطينية لا تخص حماس بمفردها.


فيما صرح القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية  (حماس)، موسى أبو مرزوق، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يملك الحق في التفاخر بإعادة الأسرى الإسرائيليين، مؤكدًا أن جميعهم عادوا بموجب اتفاق كما اشترطت المقاومة.

وأكد وشدد أبو مرزوق، في تصريحات صحفية لقناة "الجزيرة"، على أنه لم يحدث في أي مرحلة أن وافقت الحركة على تسليم سلاح المقاومة بأي صيغة كانت، لافتًا إلى أن هذه المسألة لم تُطرح للتفاوض بعد.

وبين أن أي ترتيبات تتعلق بقطاع غزة يجب أن تتم بتفاهمات مع حركة حماس، لافتًا إلى أن الحركة وافقت في "خطة ترمب" على إطار عام لوقف الحرب.

ونوه أبو مرزوق إلى أن الحركة أبدت، عبر الوسيط المصري، تحفظها على اسمين فقط من اللجنة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، تم استبعاد أحدهما.

كما كشف أنه جرى تقديم معلومات للوسطاء قبل نحو شهر، حول مكان جثة الأسير الإسرائيلي الأخير ران غويلي بغزة.
 

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

لبشرتك وصحتك.. تناول حفنة من اللوز يوميًا واكتشف فوائده

لمرضى القولون العصبي.. خطوات لتخفيف الانتفاخ والتشنجات والغازات

بالطعم البلدى..طاجن سجق بالبطاطس والجزر

