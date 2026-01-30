حماس تطالب الوسطاء بالضغط على الاحتلال لتطبيق المرحلة الثانية من إتفاق وقف إطلاق النار



أكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس إن استمرار قصف الاحتلال الإسرائيلي لمختلف مناطق قطاع غزة وعمليات النسف التي تتم في بعض المناطق من القطاع، وآخره قصفه اليوم شرقي مخيم المغازي للاجئين وسط القطاع وما أسفر عنه من استشهاد شابين، وقصفه خيمة في منطقة المواصي وإصابة آخرين من أبناء الشعب الفلسيني بينهم امرأةٌ حامل؛ يُشكّل إرهاباً وتصعيداً خطيراً، ويعكس استهتار الاحتلال الفاضح باتفاق وقف إطلاق النار، وإصراره على التنصّل من التزاماته واستحقاقاته.

وقالت حماس في بيان لها : ونجدّد مطالبتنا الوسطاء والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار بتحمّل مسؤولياتهم لوضع حدٍّ لعربدة مجرم الحرب نتنياهو.

كما دعت حماس الوسطاء والدول الضامنة للضغط على الاحتلال بعدم السماح له بتعطيل الاتفاق، والضغط الجاد لوقف هذا العدوان المتكرر على الشعب الفلسطيني ، والانتقال الفوري إلى المرحلة الثانية، بما يشمل فتح معبر رفح في الاتجاهين، وتمكين اللجنة الوطنية من العمل في قطاع غزة الذي دمّره الاحتلال الفاشي.