الاحتلال يمهل الممثل الدبلوماسي الرفيع لجنوب إفريقيا 72 ساعة لمغادرة البلاد



أفادت تقارير إعلامية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية جدعون ساعر قررا اعتبار الممثل الدبلوماسي الرفيع لجنوب إفريقيا المستشار شون إدوارد باينيفيدت شخصية غير مرغوب فيها .

كما أشارت التقارير الاعلامية إلى أن سلطات تل أبيب أمهلت الممثل الدبلوماسي الرفيع لجنوب إفريقيا

على مغادرة البلاد خلال 72 ساعة.

جاء ذلك على خلفية "الهجمات الكاذبة والخطوة الأحادية غير المستندة إلى أساس ضد القائم بأعمال سفارة إسرائيل في جنوب إفريقيا".

وفي وقت لاحق من اليوم ؛ أفادت وكالة رويترز ، بأن حكومة جنوب إفريقيا أعلنت القائم بالأعمال الإسرائيلي في بريتوريا شخصًا غير مرغوب فيه، في خطوة دبلوماسية تعكس تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية القضايا الفلسطينية والحرب علي غزة.

وجاء القرار بعد موجة من الانتقادات المحلية والدولية لإجراءات إسرائيل الأخيرة في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك العمليات العدوانية والحرب علي قطاع غزة والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، وفق ما نقلته وسائل إعلام جنوب أفريقية.

وتعد هذه الخطوة إحدى أقوى الإجراءات الدبلوماسية التي تتخذها بريتوريا تجاه إسرائيل منذ سنوات، إذ يتوقع أن تؤدي إلى تدهور العلاقات الثنائية وربما تبادل الإجراءات المتبادلة بين الجانبين.