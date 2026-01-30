خالد الغندور يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ إمام عاشور

وجه الإعلامي خالد الغندور رسالة لـ القلعة الحمراء بعد أزمة اللاعب إمام عاشور وعدم سفرة مع الفريق لمواجهة يانج أفريكانز.

رسالة خاصة لـ إمام عاشور

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"الكبير دايما بيفضل كبير، مهما أتوهم الغلطان إنه هيقلل منه أو هيصغره بالعكس الغلطان هو اللي بيصغر أكتر، نقطة نظام وندخل في الموضوع".

وتابع الغندور :"الأهلي هيفضل الأهلي بجمهوره بتاريخه بمبادئه بإداراته اللي بتشتغل وفق مبادئ المؤسسات وأهم مبادئ المؤسسات إن الأشخاص زائلون والمؤسسة هي الباقية بمبادئها عشان كدا بنشوف أهلي الفريق مرتجي هو أهلي صالح سليم هو أهلي حسن حمدي هو أهلي محمود طاهر وهو هو أهلي الخطيب".

وأضاف :"عشان كدا الأهلي كبير وهيفضل كبير،ناس كتير غلطت الأهلي لما اتعاقد مع إمام عاشور عشان موضوع الأغنية إياها في ماتش الشباب والناس دي غلطانة لأن الاحتراف قايم على الثواب والعقاب إمام أخطأ واتعاقب واعتذر وراح الأهلي وأدى أداء عالي جدا ولما أخطأ .. اتعاقب لكن الغلطة الأخيرة كبيرة أوي أوي أوي يا إمام فكك من الفلوس والعقود والإدارة فين انتمائك للجمهور ولزمايلك في الملعب نفسي أعرف فين دماغك وأنت بتتخلى عن فريقك وهو مسافر تنزانيا يلعب ماتش في أهم بطولة للأهلي وجمهوره؟".

وأكمل :" بالمناسبة يا إمام الأهلي .. الكبير مش هيقف عليك ومحدش هيخسر زيك وأول خسايرك العقوبة التاريخية خصم مليون ونص وإيقاف خمس ماتشات لكن الخسارة الأهم هي صورتك قدام الجمهور اللي غير رأيه فيك عشان خاطرك وصورتك قدام الإدارة اللي أكرمتك وقدرتك وصورتك قدام زمايلك في الملعب".

واختتم الغندور :" في النهاية لن يصح إلا الصحيح وغلطة الشاطر بألف والغلطة يا نجم لما تكون في حق كيان عظيم معروف بمبادئه وصرامته مش بتكون بألف بس لاااااا ياريت تعيد حساباتك يا إمام وعايز تقعد وتكمل .. يبقى تعتذر وتلتزم ولو عايز تخرج .. فيبقى تعتذر برضه وترضخ لناديك وتحترم عقدك وتخرج من الباب الكبير لكن مش معقول كل كام سنة تبيع الناس اللي بتشتريك ، شابوو للنادي الأهلي ".

وأعلن النادي الأهلي توقيع عقوبة الإيقاف على لاعبه إمام عاشور لمدة أسبوعين، ضمن حزمة من العقوبات الانضباطية التي فرضها النادي عقب تخلف اللاعب عن مرافقة بعثة الفريق المتجهة إلى تنزانيا، استعدادًا لمواجهة يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا.

وشملت العقوبات إيقاف إمام عاشور عن المشاركة في المباريات لمدة أسبوعين، إلى جانب تغريمه ماليًا مبلغ 1.5 مليون جنيه، مع خضوعه لبرنامج تدريبي منفرد طوال فترة الإيقاف، في إطار سياسة النادي الصارمة للحفاظ على الانضباط داخل الفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني، غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في لقاء يسعى خلاله الأحمر لتعزيز صدارته للمجموعة.

وبسبب قرار الإيقاف، سيفتقد الأهلي خدمات إمام عاشور في خمس مباريات متتالية خلال بطولتي الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا، خلال الفترة من 29 يناير وحتى 13 فبراير.

المباريات التي يغيب عنها إمام عاشور:

يانج أفريكانز التنزاني – دوري أبطال إفريقيا (31 يناير).

البنك الأهلي – الدوري المصري (3 فبراير).

شبيبة القبائل الجزائري – دوري أبطال إفريقيا (7 فبراير).

الإسماعيلي – الدوري المصري (11 فبراير).

الجيش الملكي المغربي – دوري أبطال إفريقيا (13 فبراير).

ويُعد غياب إمام عاشور ضربة فنية للفريق، في ظل اعتماد الجهاز الفني عليه بشكل أساسي خلال الفترة الماضية، خاصة مع ازدحام جدول المباريات محليًا وقاريًا.