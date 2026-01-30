هانيا الحمامي تتوج بلقب بطولة سبروت للأبطال 2026

واصلت هانيا الحمامي، المصنفة الأولى عالميًا ولاعبة نادي وادي دجلة، تألقها في بطولة سبروت للأبطال 2026، المقدَّمة من كراود ستريت بعد تحقيقها فوزًا مستحقًا في النهائي على منافستها أوليفيا ويفر ، المصنفة الرابعة عالميًا عالميًا، بنتيجة 3-2 بواقع نقاط 11-7، 5-11، 11-9، 5-11، 11-9 في مباراة استغرقت 81دقيقة.

وبهذا الفوز، تواصل هانيا الحمامى تحقيق النجاحات على المستوى الدولي، معززة مكانتها كواحدة من أبرز نجمات الاسكواش في العالم.

جدير بالذكر، أن بطولة سبروت للأبطال 2026، المقدَّمة من كراود ستريت تُعد من البطولات الدولية البارزة في أجندة الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش (PSA)، حيث تُقام في نيويورك سيتي، الولايات المتحدة الأمريكية ، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات الاسكواش من مختلف دول العالم. وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز المالية 478,000دولار أمريكي، بواقع

239,000دولار لفئة الرجال ومثلها للسيدات.