قرار عقابي.. إمام عاشور يغيب 5 مباريات عن الأهلي| تعرف عليها

أعلن النادي الأهلي توقيع عقوبة الإيقاف على لاعبه إمام عاشور لمدة أسبوعين، ضمن حزمة من العقوبات الانضباطية التي فرضها النادي عقب تخلف اللاعب عن مرافقة بعثة الفريق المتجهة إلى تنزانيا، استعدادًا لمواجهة يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا.

وشملت العقوبات إيقاف إمام عاشور عن المشاركة في المباريات لمدة أسبوعين، إلى جانب تغريمه ماليًا مبلغ 1.5 مليون جنيه، مع خضوعه لبرنامج تدريبي منفرد طوال فترة الإيقاف، في إطار سياسة النادي الصارمة للحفاظ على الانضباط داخل الفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني، غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في لقاء يسعى خلاله الأحمر لتعزيز صدارته للمجموعة.

وبسبب قرار الإيقاف، سيفتقد الأهلي خدمات إمام عاشور في خمس مباريات متتالية خلال بطولتي الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا، خلال الفترة من 29 يناير وحتى 13 فبراير.

المباريات التي يغيب عنها إمام عاشور:

يانج أفريكانز التنزاني – دوري أبطال إفريقيا (31 يناير).

البنك الأهلي – الدوري المصري (3 فبراير).

شبيبة القبائل الجزائري – دوري أبطال إفريقيا (7 فبراير).

الإسماعيلي – الدوري المصري (11 فبراير).

الجيش الملكي المغربي – دوري أبطال إفريقيا (13 فبراير).

ويُعد غياب إمام عاشور ضربة فنية للفريق، في ظل اعتماد الجهاز الفني عليه بشكل أساسي خلال الفترة الماضية، خاصة مع ازدحام جدول المباريات محليًا وقاريًا.