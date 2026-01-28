قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مرموش بجوار هالاند.. تشكيل مانشستر سيتي أمام جلطة سراي في أبطال أوروبا
الأهلي يتفوق على الاتفاق بثنائية في الشوط الأول بالدوري السعودي
خالد أبوبكر: البرلمان يجب أن يكون منصة لتوضيح وجهات النظر بين الحكومة والأحزاب|فيديو
إيران تؤكد جاهزية قواتها المسلحة وترحب باتفاق نووي عادل
العناصر الإرهابية قتلوا الناس.. أحمد موسى يكشف كواليس 28 يناير 2011
أحمد موسى: صقور المخابرات رصدوا جاسوسا إسرائيليا يجلس مع الإخوان بميدان التحرير في 2011
أحمد موسى: 28 يناير 2011 أسوأ يوم في تاريخ مصر وخطة ممنهجة لإسقاط الدولة
خالد أبو بكر: قضاة مصر نموذج يُحتذى به على مستوى العالم العربي
إيران تعلن اعتقال 16 من القادة الرئيسيين للاحتجاجات الأخيرة وتلاحق آخرين
تفعيل الدفع بـ"الفيزا" في محطات الخط الثالث والقطار الكهربائي بدءاً من الغد
محمود حمادة يفقد الوعي خلال مباراة المصري وسيراميكا
أحمد موسى يتحدث عن خطط الإخوان للسيطرة على البلاد خلال 2011
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

خلال جنازة الأسير الأخير.. نتنياهو: حققنا ما كنا نتمنى طوال 843 يوما

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
هاجر رزق

قال رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال جنازة ران غويلي المقاتل في وحدة الدوريات الخاصة للشرطة (ياسام)، إن تل أبيب حققت ما كانت تتمناه طوال 843 يوما بإعادة الجميع إلى ديارهم.


 

وأضاف نتنياهو: "هذه ليست نهاية القصة.. فنحن ما زلنا ملتزمين بأهدافنا الأخرى نزع سلاح حماس وتجريد قطاع غزة من السلاح.. وسنحقق ذلك أيضا".


 

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا: "ليعلم من يسعون إلى إغوائنا أن كل من يرفع يده على إسرائيل سيدفع ثمنا باهظا".


 

وأردف بالقول: "ليعلم كل من يظن أنه قادر على هزيمتنا، تعالوا إلى ميتار.. وليعلم كل من يظن أنه سيهزمنا.. لن تهزمونا.. سنهزمكم وسنهزمكم".


 

وصرح نتنياهو بأنه وفي اليومين الماضيين ومع عودة جثمان ران، أُزيلت الدبابيس الصفراء التي تشير إلى المختطفين من ملابسنا، مضيفا: "أزلنا هذه الدبابيس كما أزلنا من أنفسنا بفضل شجاعة مقاتلينا ومقاومة الشعب، قبضة "محور الشر" الخانقة التي أحكمت علينا".


 

وانتهز رئيس وزراء إسرائيل الفرصة للحديث عن إيران، حيث قال: "وجهنا ضرباتنا للمحور الإيراني.. فعلنا ذلك أيضا باسم أحبائنا ومن أجل القتلى سواء كانوا يرتدون الزي العسكري أم لا".


 

وفي الـ 26 من يناير 2026، أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على جثة الجندي ران غويلي بعد استكمال إجراءات التعرف على الهوية من قبل المركز الوطني للطب الشرعي، معلنا إعادة كافة المختطفين والجثث من قطاع غزة.

بنيامين نتنياهو ران غويلي تل أبيب نزع سلاح حماس غزة رئيس الوزراء الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول برقم الجلوس .. درجاتك هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 .. شوف درجاتك

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الراسي الأول بالجيزة

الذهب

مفاجأة بعيار 21 .. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة تمهيدا لإعلانها على موقع المديرية

سعر الذهب في مصر

بقيمة 490 جنيها.. ارتفاع سعر الذهب عيار 24 في مصر الآن

ترشيحاتنا

ترامب يلوح بتصعيد غير مسبوق ويحذر طهران من عواقب الهجوم المقبل

ترامب يلوح بتصعيد غير مسبوق ويحذر طهران من عواقب الهجوم المقبل

أرشيفية

تونس تعفي الجرحى الفلسطينيين من غرامة تجاوز مدة الإقامة بالبلاد

أرشيفية

إيران تحذر: أي حرب ضدنا ستشعل المنطقة بأسرها واستعدادنا الدفاعي 200%

بالصور

ما سبب اشتهاء الملح أو الرغبة الشديدة في تناوله؟

ما سبب اشتهاء الملح أو الرغبة الشديدة في تناوله؟
ما سبب اشتهاء الملح أو الرغبة الشديدة في تناوله؟
ما سبب اشتهاء الملح أو الرغبة الشديدة في تناوله؟

دوللي شاهين تستقبل عزاء والدتها بكنيسة القديس مار يوسف بوسط البلد

دوللى شاهين
دوللى شاهين
دوللى شاهين

تعرف على المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية في 2025

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

مضاعفات التهاب القولون التقرّحي.. مخاطر يجب الانتباه لها

مضاعفات التهاب القولون التقرّحي.. مخاطر يجب الانتباه لها
مضاعفات التهاب القولون التقرّحي.. مخاطر يجب الانتباه لها
مضاعفات التهاب القولون التقرّحي.. مخاطر يجب الانتباه لها

فيديو

رنا سماحة

مش أصول.. رنا سماحة تطرح ثالث أعانى ألبومها "مهري حياة"

محمد فؤاد

كفاية غربة وارمي التكال.. محمد فؤاد يطرح أحدث أغانيه

أسما شريف منير والشك

إلتزامي سبب مشاكلي.. أسما شريف منير تحكي رحلتها مع الشك والعودة إلى الله|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

المزيد