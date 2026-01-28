خلال جنازة الأسير الأخير.. نتنياهو: حققنا ما كنا نتمنى طوال 843 يوما

قال رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال جنازة ران غويلي المقاتل في وحدة الدوريات الخاصة للشرطة (ياسام)، إن تل أبيب حققت ما كانت تتمناه طوال 843 يوما بإعادة الجميع إلى ديارهم.





وأضاف نتنياهو: "هذه ليست نهاية القصة.. فنحن ما زلنا ملتزمين بأهدافنا الأخرى نزع سلاح حماس وتجريد قطاع غزة من السلاح.. وسنحقق ذلك أيضا".





وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا: "ليعلم من يسعون إلى إغوائنا أن كل من يرفع يده على إسرائيل سيدفع ثمنا باهظا".





وأردف بالقول: "ليعلم كل من يظن أنه قادر على هزيمتنا، تعالوا إلى ميتار.. وليعلم كل من يظن أنه سيهزمنا.. لن تهزمونا.. سنهزمكم وسنهزمكم".





وصرح نتنياهو بأنه وفي اليومين الماضيين ومع عودة جثمان ران، أُزيلت الدبابيس الصفراء التي تشير إلى المختطفين من ملابسنا، مضيفا: "أزلنا هذه الدبابيس كما أزلنا من أنفسنا بفضل شجاعة مقاتلينا ومقاومة الشعب، قبضة "محور الشر" الخانقة التي أحكمت علينا".





وانتهز رئيس وزراء إسرائيل الفرصة للحديث عن إيران، حيث قال: "وجهنا ضرباتنا للمحور الإيراني.. فعلنا ذلك أيضا باسم أحبائنا ومن أجل القتلى سواء كانوا يرتدون الزي العسكري أم لا".





وفي الـ 26 من يناير 2026، أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على جثة الجندي ران غويلي بعد استكمال إجراءات التعرف على الهوية من قبل المركز الوطني للطب الشرعي، معلنا إعادة كافة المختطفين والجثث من قطاع غزة.