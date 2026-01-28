قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي يتوصل إلى اتفاق نهائي على ضم كامويش.. وتوقيع العقود اليوم
مرموش بجوار هالاند.. تشكيل مانشستر سيتي أمام جلطة سراي في أبطال أوروبا
الأهلي يتفوق على الاتفاق بثنائية في الشوط الأول بالدوري السعودي
خالد أبوبكر: البرلمان يجب أن يكون منصة لتوضيح وجهات النظر بين الحكومة والأحزاب|فيديو
إيران تؤكد جاهزية قواتها المسلحة وترحب باتفاق نووي عادل
العناصر الإرهابية قتلوا الناس.. أحمد موسى يكشف كواليس 28 يناير 2011
أحمد موسى: صقور المخابرات رصدوا جاسوسا إسرائيليا يجلس مع الإخوان بميدان التحرير في 2011
أحمد موسى: 28 يناير 2011 أسوأ يوم في تاريخ مصر وخطة ممنهجة لإسقاط الدولة
خالد أبو بكر: قضاة مصر نموذج يُحتذى به على مستوى العالم العربي
إيران تعلن اعتقال 16 من القادة الرئيسيين للاحتجاجات الأخيرة وتلاحق آخرين
تفعيل الدفع بـ"الفيزا" في محطات الخط الثالث والقطار الكهربائي بدءاً من الغد
محمود حمادة يفقد الوعي خلال مباراة المصري وسيراميكا
أخبار العالم

إفريقيا واليابان تطلقان إطارا تكامليا لتعزيز البنية التحتية والتصنيع والرقمنة

إفريقيا واليابان
إفريقيا واليابان
أ ش أ

أكدت وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية (أودا-نيباد) والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، أهمية الشراكة المشتركة التي باتت نموذجًا للتعاون البناء القائم على الاحترام المتبادل والطموح المشترك والملكية الإفريقية.

وأكد الجانبان أن تطوّر منذ انطلاق أنشطته الأولى عام 2004، مرورًا بمذكرة التعاون الرسمية عام 2014، وصولًا إلى تجديد الشراكة خلال مؤتمر (تيكاد 9) العام الماضي، والذي وسّع نطاق التعاون الموضوعي بين الجانبين.

وأشارا إلى أن دورة المشاورات الجديدة للفترة 2026–2028 تمثل تحولًا مقصودًا من نهج قائم على القطاعات إلى إطار تكاملي متعدد القطاعات، يهدف إلى توسيع الأثر التنموي في مختلف أنحاء القارة الإفريقية.

وأوضح الجانبان أنهما يعملان على تعزيز ما تحقق بالفعل في مجالات الدعم الفني وبناء القدرات وإنتاج المعرفة، إلى جانب معالجة الفجوات التي تعيق التوسع، من خلال بناء هيكل تمويلي يدعم الاستثمارات على مستوى البرامج، وتعزيز قدرات التنفيذ عبر كوادر متخصصة وآليات شراء مرنة ونظم متابعة وتقييم أكثر قوة.

وأكدا أن التعاون يشمل إرساء آليات مؤسسية للتوسع مثل مسارات العمل القُطرية، والمعايير الموحدة، والحوكمة الدورية؛ بما يسهم في الانتقال من الأنشطة إلى النتائج، ومن المشروعات التجريبية إلى التحول التنموي المتوافق مع أجندة إفريقيا 2063.

وقالت المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية ناردوس بيكلي-توماس إن الشراكة المقبلة ستركز على “تعزيز التنفيذ المنهجي عبر تعاون منسق ومفيد للطرفين ويحترم أولويات إفريقيا ويقوي قدرتنا الجماعية على تحقيق نتائج واسعة النطاق”.

وأضافت أن المرحلة المقبلة ستشهد تسريع التنفيذ في مجالات البنية التحتية، والتصنيع، والنظم الغذائية، والتحول الرقمي، والبحث العلمي، بالاستفادة من نقاط القوة اليابانية في التكنولوجيا والابتكار وبناء المؤسسات، مؤكدة أن إفريقيا، في ظل تزايد تشرذم التعاون العالمي، تواصل اختيار مسار التكامل والعمل متعدد الأطراف والعمل الجماعي.

الاتحاد الإفريقي للتنمية الوكالة اليابانية للتعاون الدولي الشراكة الاحترام الملكية الإفريقية

المزيد

