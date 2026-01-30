أمن مستشفى الأورام سرق معداتها | جريمة صادمة في الإسماعيلية

تمكنت مباحث قسم شرطة ثان الإسماعيلية برئاسة المقدم " أنور القاضي " من ضبط 4 أفراد أمن مستشفي أورام الإسماعيلية، بتهمة سرقة المواسير والحدائد والأبواب والشبابيك وبعض أعمال البناء الخاصة بتطوير المستشفي التي كانوا المعنيين لحراستها.

وكلف اللواء أحمد عليان مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث لسرعة تحديد المتهمين بسرقة محتويات تطوير المستشفي وتحديد أماكنهم وسرعة ضبطهم.

وتوصلت تحريات المباحث الجنائية من خلال التحقيقات مع المسئولين داخل المستشفي والمشتبه بهم وتفريغ كاميرات المراقبة بتحديد 4 أفراد من العاملين بأمن المستشفي بسرقة محتويات تطوير مستشفي أورام الإسماعيلية.

ونجحت مأمورية مكبرة بمشاركة الرائد "سيد نصر الله"، وأحمد صلاح، وعمرو أشرف معاونو مباحث قسم ثاني من تحديد مكان المتهمين وضبطهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة بقصد بيعهم في السوق السوداء

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بلاغاً من مسئولي مستشفي أورام الإسماعيلية يفيد، بسرقة بعض محتويات البناء والتطوير الخاصة بالمستشفي.