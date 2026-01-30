خدوا بالكم من البرد.. سطوع أشعة الشمس بالإسكندرية في ثالث أيام نوة الكرم

في ثالث أيام نوة الكرم، شهدت الإسكندرية سطوعًا لأشعة الشمس نهارًا، وسط أجواء باردة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

ويُنصح بارتداء ملابس شتوية ثقيلة واتخاذ الاحتياطات اللازمة، لا سيما للأطفال وكبار السن.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من السبت 31 يناير وحتى الأربعاء 4 فبراير، حيث يسود طقس بارد في الصباح الباكر، دافئ نهارًا على أغلب أنحاء البلاد، وبارد ليلًا.



وأشارت هيئة الأرصاد، أن الطقس الأيام القادمة، تكوّن شبورة مائية كثيفة أحيانًا خلال ساعات الصباح الباكر، من الساعة 3 حتى 10 صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، ما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية.

ويشهد الطقس الأيام القادمة على البلاد، نشاطًا للرياح اعتبارًا من يوم السبت 31 يناير وحتى الأربعاء 4 فبراير، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وقد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة.

وحول درجات الحرارة خلال الطقس الأيام القادمة، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة العظمى والصغرى تسجل ما يلي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري:

العظمى من 21 إلى 25 درجة مئوية، والصغرى من 11 إلى 16 درجة.

السواحل الشمالية:

العظمى من 20 إلى 24 درجة، والصغرى من 11 إلى 14 درجة.

شمال الصعيد:

العظمى من 22 إلى 27 درجة، والصغرى من 9 إلى 12 درجة.

جنوب الصعيد:

العظمى من 27 إلى 29 درجة، والصغرى من 11 إلى 13 درجة.

ودعت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين إلى توخي الحذر أثناء القيادة في فترات الشبورة المائية، ومتابعة النشرات الجوية الدورية، واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.