وزير الثقافة الروماني: 120 عامًا مع العلاقات المصرية أساس متين للتعاون الفكري المستنير

قال أندراس استفان ديمتر، وزير الثقافة الروماني، إن العلاقات الدبلوماسية بين مصر ورومانيا تمتد لنحو 120 عامًا، وشهدت خلال هذه الفترة تطورًا كبيرًا في مختلف المجالات، من بينها الحياة العامة والتجارية، إلى جانب عدد من القطاعات الحيوية، مؤكدًا أن التعاون الثقافي ظل أحد أبرز محاور هذا التقارب التاريخي.

وأضاف استفان، في مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية» مع الإعلامية إيمان الحويزي، أن القطاع الثقافي يمثل عنصرًا محوريًا في تعزيز العلاقات بين الشعوب، لما يحمله من قيم الإبداع والتفاهم المشترك، مشيرًا إلى أن المشاركة الرومانية في معرض القاهرة الدولي للكتاب تعكس هذا الإدراك العميق لدور الثقافة في بناء جسور التواصل.

وأكد أندراس استفان ديمتر أن المرحلة الحالية تمثل بداية جديدة للعلاقات الثقافية بين القاهرة وبوخارست، موضحًا أن مصر تُعد بوابة استراتيجية لرومانيا نحو العالم العربي، في حين تمثل رومانيا بوابة طبيعية للثقافة المصرية والعربية نحو أوروبا، بما يعزز فرص التعاون المشترك في المستقبل.

