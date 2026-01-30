قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكاف يربك حسابات حسام حسن قبل معسكر منتخب مصر استعدادًا لكأس العالم
مسؤول أمريكي سابق: إيران لا تستطيع مضاهاة واشنطن رغم حصولها على أسلحة من حلفائها
فرحة عارمة بين أنصار السيد البدوي بعد فوزه برئاسة حزب الوفد
الكشف عن المدير الفني الجديد لمنتخب بيرو
نظام جديد في دوري أبطال أوروبا بداية من موسم 2025-2026
أول تعليق من سلوت بعد عودة صلاح للتهديف مع ليفربول
تحول مفاجئ في طقس الأسبوع | إعلان مهم من الأرصاد
سعر الذهب مساء اليوم 30-1-2026 .. زيادة طفيفة بـ25 جنيها
أبو الغيط : العالم يمر بمرحلة تحول عميقة تصعّب التنبؤ بمسارات المستقبل
معتمد جمال يجهز مفاجأة بالزمالك فى مباراة المصري بـ الكونفدرالية
حمزة عبدالكريم يجدد للأهلي مع الاحتراف ببرشلونة | شاهد لحظة توقيع العقد
فوز السيد البدوي برئاسة حزب الوفد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الثقافة الروماني: 120 عامًا مع العلاقات المصرية أساس متين للتعاون الفكري المستنير

أندراس استفان ديمتر
أندراس استفان ديمتر
عبد الخالق صلاح

قال أندراس استفان ديمتر، وزير الثقافة الروماني، إن العلاقات الدبلوماسية بين مصر ورومانيا تمتد لنحو 120 عامًا، وشهدت خلال هذه الفترة تطورًا كبيرًا في مختلف المجالات، من بينها الحياة العامة والتجارية، إلى جانب عدد من القطاعات الحيوية، مؤكدًا أن التعاون الثقافي ظل أحد أبرز محاور هذا التقارب التاريخي.

وأضاف استفان، في مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية» مع الإعلامية إيمان الحويزي، أن القطاع الثقافي يمثل عنصرًا محوريًا في تعزيز العلاقات بين الشعوب، لما يحمله من قيم الإبداع والتفاهم المشترك، مشيرًا إلى أن المشاركة الرومانية في معرض القاهرة الدولي للكتاب تعكس هذا الإدراك العميق لدور الثقافة في بناء جسور التواصل.

وأكد أندراس استفان ديمتر أن المرحلة الحالية تمثل بداية جديدة للعلاقات الثقافية بين القاهرة وبوخارست، موضحًا أن مصر تُعد بوابة استراتيجية لرومانيا نحو العالم العربي، في حين تمثل رومانيا بوابة طبيعية للثقافة المصرية والعربية نحو أوروبا، بما يعزز فرص التعاون المشترك في المستقبل.
 

وزير الثقافة الروماني العلاقات المصرية الرومانية أندراس استفان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجنيه الهذب

نزل 2700 جنيه.. هبوط سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 30-1-2026

أسعار الذهب اليوم

720 جنيها| زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم الجمعة

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 30-1-2026

صورة ارشيفية

أسعار الذهب تخسر 500 جنيها.. تفاصيل

إمام عاشور

رفض الاعتذار.. تجميد إمام عاشور وعقوبة جديدة بفرمان من توروب| تطور خطير

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية

إمام عاشور

عرضه للبيع فورا.. رضا عبد العال يهاجم الأهلي بسبب عقوبة إمام عاشور

صورة ارشيفية

لا توقف للتسعير ونصيحة بعدم البيع أو الشراء … رئيس «آي صاغة» يوضح حقيقة تقلبات أسعار الذهب

ترشيحاتنا

إنقاذ طفل

استخراج جسم غريب من معدة رضيع عمره 14 يوما في مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة

فتاوى

فتاوى| أشخاص لا يغفر لهم ليلة النصف من شعبان.. متى تحسب ساعات العمل رصيد أجر وعبادة؟.. خطيب المسجد النبوي: بـ5 أمور.. حكم الممرضة التي تطلع على الموتى

محافظ جنوب سيناء يتفقد ساحة انتظار الشاحنات بطابا

محافظ جنوب سيناء يوجّه ببدء إنشاء المنطقة الخدمية بساحة انتظار النقل الثقيل بطابا

بالصور

ملح الهيمالايا الوردي خدعة تسويقية باهظة الثمن.. العادي يتفوق عليه بميزتين

هل ملح الهيمالايا الوردي مفيد للصحة أم لا ؟
هل ملح الهيمالايا الوردي مفيد للصحة أم لا ؟
هل ملح الهيمالايا الوردي مفيد للصحة أم لا ؟

قومي المرأة بالشرقية ينفذ 300 جلسة دوار استفاد منها 15 ألف مواطن

قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب انتهاء زيارته الرسمية إلى سلطنة عمان

زيارة رئيس الأركان لسلطنة عمان
زيارة رئيس الأركان لسلطنة عمان
زيارة رئيس الأركان لسلطنة عمان

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تكثف جهودها للإرتقاء بمنظومة الإنارة العامة بالشوارع والطرق الرئيسية

إنارة
إنارة
إنارة

فيديو

هاني رمزي

هاني رمزي عن وفاة والدته: انهرت في البداية وكأني طفل عاوز حضنها

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي: جوهر الفكرة من وراء الأكاديمية العسكرية هو عمل برنامج للتطوير والتحديث

الرئيس السيسي

بث مباشر.. كلمة الرئيس السيسي بـ الأكاديمية العسكرية

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: بدون تعليم جيد لن نحقق أهدافنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد