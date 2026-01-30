ميتحصّلش على مليون ونص عمره كله | منشور صادم من الدردير يخص إمام عاشور

علق الناقد الرياضي عمرو الدردير علي عقوبة اللاعب إمام عاشور من الأهلي بعد عدم سفره مع الفريق لمواجهة يانج أفريكانز.

عقوبة إمام عاشور

وكتب الدردير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"كل بني آدم له رزقه، لكن السؤال: ليه بعض لاعبي الدوري الممتاز مش حامدين ربنا على النعمة اللي في إيديهم؟

تخيل لاعب في الدرجة التانية أو التالتة أو الرابعة، ممكن يقضي عمره كله في الكورة وميوصلش يجمع مليون ونص جنيه، وهو نفس المبلغ اللي اتفرض كعقوبة على إمام عاشور.

لاعبين كتير منهم لو قبضوا النهارده، المرتب ده ممكن يقعد معاهم سنتين أو تلاتة، ولو قدر يجيب شقة أو يتجوز يبقى كده مش طالب حاجة من الدنيا".

وقرر الكابتن وليد صلاح الدين، مدير الكرة، إيقاف اللاعب لمدة أسبوعين، وتغريمه مليونًا ونصف المليون جنيه، مع خضوعه لتدريبات منفردة طوال فترة الإيقاف.

ويستعد الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني بعد غدٍ السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وغاب عاشور عن مرافقة بعثة الأهلي في تنزانيا رغم اختياره ضمن قائمة المباراة من جانب المدير الفني الدنماركي ييس توروب، ما فتح باب التساؤلات حول أسباب غيابه المفاجئ.

وفي سياق متصل، ضمت بعثة الأهلي الثنائي الجديد عمرو الجزار بعد تعافيه من الإصابة، ويوسف بلعمري المنضم حديثًا من الرجاء المغربي، استعدادًا لمواجهة بطل تنزانيا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع يانج أفريكانز غد السبت في تمام الساعة الثالثة عصرًا.