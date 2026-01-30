دوري أبطال أفريقيا.. موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان

يستعد فريق بيراميدز لمواجهة نهضة بركان المغربي، في المباراة التي تجمع الفريقين بمنافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بالبطولة القارية.

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان

يلتقي فريق بيراميدز نظيره نهضة بركان المغربي، يوم الاحد المقبل في تمام الساعه السادسة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وكان بيراميدز قد تعادل في الجولة الثالثة أمام نظيره المغربي سلبيا.

ويتصدر نهضة بركان المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، ويليه بيراميدز في المركز الثاني بنفس الرصيد، ثم ريفرز يونايتد فى المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.