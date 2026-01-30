قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكاف يربك حسابات حسام حسن قبل معسكر منتخب مصر استعدادًا لكأس العالم
مسؤول أمريكي سابق: إيران لا تستطيع مضاهاة واشنطن رغم حصولها على أسلحة من حلفائها
فرحة عارمة بين أنصار السيد البدوي بعد فوزه برئاسة حزب الوفد
الكشف عن المدير الفني الجديد لمنتخب بيرو
نظام جديد في دوري أبطال أوروبا بداية من موسم 2025-2026
أول تعليق من سلوت بعد عودة صلاح للتهديف مع ليفربول
تحول مفاجئ في طقس الأسبوع | إعلان مهم من الأرصاد
سعر الذهب مساء اليوم 30-1-2026 .. زيادة طفيفة بـ25 جنيها
أبو الغيط : العالم يمر بمرحلة تحول عميقة تصعّب التنبؤ بمسارات المستقبل
معتمد جمال يجهز مفاجأة بالزمالك فى مباراة المصري بـ الكونفدرالية
حمزة عبدالكريم يجدد للأهلي مع الاحتراف ببرشلونة | شاهد لحظة توقيع العقد
فوز السيد البدوي برئاسة حزب الوفد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
سعر الدولار مساء اليوم 30-1-2026

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم الجمعة الموافق 30-1-2026؛ داخل السوق الرسمية لليوم الثالث علي التوالي  من دون تغيير.

استقرار سعر الدولار

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه ثباتًا من دون تغيير وذلك في اخر تداولات له منذ الأربعاء الماضي.

سجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 46.86 جنيه للشراء و 46.96 جنيه للبيع.

وبلغ  أقل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 46.78 جنيه للشراء و 46.88 جنيه للبيع في بنكي " الإمارات دبي الوطني و الإسكندرية"

ووصل سعر ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 46,84 جنيه للشراء و 46,88 جنيه للبيع في بنوك "العقاري المصري العربي، الكويت الوطني، التعمير والإسكان، المصري لتنمية الصادرات، التجاري الدولي CIB، البركة".

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 46,86 جنيه للشراء و 46.96 جنيه للبيع في بنوك "أبوظبي الأول،المصرف المتحد، ميد بنك".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 46.87 جنيه للشراء و46.97 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 46.88 جنيه للشراء و 46.98 جنيه للبيع في بنوك " التنمية الصناعية، قناة السويس، العربي الإفريقي الدولي، قطر الوطني QNB،المصرف العربي الدولي، مصر، الأهلي الكويتي، الأهلي المصري".

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47 جنيه للشراء و47.1 جنيه للبيع في بنك نكست.

وبلغ أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47,03 جنيه للشراء و47.12 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وسجل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.02 جنيه للشراء و 46.12 جنيه للبيغ في بنك القاهرة الحكومي.

