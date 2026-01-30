سعر الدولار مساء اليوم 30-1-2026

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم الجمعة الموافق 30-1-2026؛ داخل السوق الرسمية لليوم الثالث علي التوالي من دون تغيير.

استقرار سعر الدولار

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه ثباتًا من دون تغيير وذلك في اخر تداولات له منذ الأربعاء الماضي.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 46.86 جنيه للشراء و 46.96 جنيه للبيع.

أقل سعر

وبلغ أقل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 46.78 جنيه للشراء و 46.88 جنيه للبيع في بنكي " الإمارات دبي الوطني و الإسكندرية"

ووصل سعر ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 46,84 جنيه للشراء و 46,88 جنيه للبيع في بنوك "العقاري المصري العربي، الكويت الوطني، التعمير والإسكان، المصري لتنمية الصادرات، التجاري الدولي CIB، البركة".

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 46,86 جنيه للشراء و 46.96 جنيه للبيع في بنوك "أبوظبي الأول،المصرف المتحد، ميد بنك".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 46.87 جنيه للشراء و46.97 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

متوسط سعر الدولار

وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 46.88 جنيه للشراء و 46.98 جنيه للبيع في بنوك " التنمية الصناعية، قناة السويس، العربي الإفريقي الدولي، قطر الوطني QNB،المصرف العربي الدولي، مصر، الأهلي الكويتي، الأهلي المصري".

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47 جنيه للشراء و47.1 جنيه للبيع في بنك نكست.

أعلي سعر دولار

وبلغ أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47,03 جنيه للشراء و47.12 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وسجل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.02 جنيه للشراء و 46.12 جنيه للبيغ في بنك القاهرة الحكومي.