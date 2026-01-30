قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

سعر الدولار اليوم 30 - 1 - 2026

محمد يحيي

شهد سعر الدولار استقرارا مع أول تعاملات اليوم الجمعة الموافق 30- 1-2026 وذلك لليوم الثاني على التوالي بدون تغيير.

لماذا استقر الدولار

بحسب تقارير رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري والذي قرر تعطل العمل في أكثر من 35 بنكَا حكوميًا وخاصًا وفروعها التابعة؛ صباح أمس الخميس حتي السبت المقبل، للاحتفال بذكري ثورة 25 يناير 2011 و عيد الشرطة المصرية.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 24 ديسمبر بعد تخطيه 51

استمرار إجازة البنوك

من المقرر استمرار إجازة البنوك ليوم آخر وهو غدًا السبت ليصل مجمل ما تحصل عليه العاملين في البنوك على 4 أيام إجازة تضمنت يومي الراحة الأسبوعية وهو يوم الجمعة والسبت .

الدولار

انخفاض الدولار

وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه بمقدار 15 قرشَا في المتوسط من قيمته على مستوي البنوك المصرية منذ مطلع الأسبوع الجاري وحتي آخر يوم عمل في البنوك.

آخر تحديث لسعر الدولار

وفقًا لآخر تداول مسجل في سعر الدولار أمام الجنيه حيث سجل نحو  48.86 جنيه .

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 46,86 جنيه للشراء و 46,97 جنيه للبيع.

الدولار الأمريكي

أقل سعر 

بلغ اقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 46,78جنيه للشراء و 46.88 جنيه للبيع في بنكي الإمارات دبي الوطني والإسكندرية.

وسجل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو  46.78 جنيه للشراء و 46,88 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول"

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 46,85 جنيه للشراء و 46.95 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، الكويت الوطني، التعمير والإسكان، المصري لتنمية الصادرات، التجاري الدولي CIB،البركة"

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو  46,86 جنيه للشراء و 46,96 جنيه للبيع في بنوك " ميد بنك، المصرف المتحد، أبوظبي الأول، فيصل الإسلامي".

سعر الدولار في مصر

متوسط السعر في أغلب البنوك

بلغ متوسط سعر الدولار في معظم البنوك نحو  46,88 جنيه للشراء و 46,98 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB، العربي الإفريقي الدولي،HSBC، قناة السويس، التنمية الصناعية، المصرف العربي الدولي، مصر، الأهلي الكويتي، الأهلي المصري".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو  46,9 جنيه للشراء و 47 جنيه للشراء في بنك سايب.

الدولار

أعلي سعر 

بلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.03 جنيه للشراء و 47.12 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

ووصل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.02 جنيه للشراء و 47.12 جنيه للبيع في بنك القاهرة الحكومي.

