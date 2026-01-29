قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

آخر سعر للدولار اليوم في البنوك المصرية بعد قرار تثبيت الفائدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رانيا أيمن

تشهد أسعار الدولار اليوم، الخميس، حالة من الاستقرار النسبي مقابل الجنيه المصري داخل البنوك، وذلك بعد الانخفاض الذي سجله الدولار أمام الجنيه منذ بداية هذا الأسبوع.

ويأتي هذا الاستقرار في سعر الدولار عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، وهو القرار الذي انعكس على تحركات العملات عالميًا، وهدأ من وتيرة التغيرات في سوق الصرف المحلية.

كما جاء هذا الاستقرار في وقت توقفت فيه التعاملات المصرفية اليوم، الخميس، بسبب الإجازة الرسمية، لتظل أسعار الدولار عند آخر مستويات سجلتها قبل إغلاق البنوك، وسط ترقب لتحركات السوق مع عودة العمل الأسبوع المقبل.

ووفقاً لآخر تحديث، فقد سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 46.88 جنيه للشراء و46.98 جنيه للبيع، ليواصل التحرك في نطاق مستقر دون تغيرات ملحوظة مقارنة بتعاملات الأيام السابقة.

وقبل توقف البنوك عن العمل اليوم، سجل الدولار مستويات متقاربة في عدد من البنوك الكبرى.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 46.88 جنيه للشراء و46.98 جنيه للبيع، وهي نفس المستويات التي سجلها في بنك مصر.

كما سجل الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) نحو 46.85 جنيه للشراء و46.95 جنيه للبيع.

بينما بلغ في بنك كريدي أجريكول حوالي 46.84 جنيه للشراء و46.94 جنيه للبيع.

وفي بنك قناة السويس، استقر الدولار عند مستوى قريب من متوسط السوق، مسجلًا نحو 46.90 جنيه للشراء و47.00 جنيه للبيع.

في حين سجل الدولار في بنك الإسكندرية قرابة 46.87 جنيه للشراء و46.97 جنيه للبيع.

كما سجل الدولار في بنك البركة والبنك العقاري المصري العربي مستويات متقاربة، تراوحت بين 46.85 و46.90 جنيه للشراء، ونحو 46.95 إلى 47.00 جنيه للبيع.

وجاء هذا الأداء في ظل هدوء نسبي بحركة الطلب على العملة الأمريكية، مع استمرار ترقب المستثمرين والمستوردين لأي مستجدات تتعلق بالسياسات النقدية العالمية، خاصة مع تمسك الفيدرالي الأمريكي بأسعار الفائدة المرتفعة في ظل استمرار الضغوط التضخمية.

وفي هذا السياق، أكد البنك المركزي المصري أن اليوم، الخميس 29 يناير 2026، إجازة بجميع البنوك العاملة في السوق المصرية، وعددها 36 بنكًا، بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وذلك لتزامن الإجازة مع الإجازة الأسبوعية للبنوك يومي الجمعة والسبت، على أن تكون العودة للعمل يوم الأحد الأول من فبراير.

وأكد البنك المركزي المصري أنه من المقرر أن يستأنف العمل بكل البنوك العاملة في مصر في الثامنة صباح يوم الأحد المقبل 1 فبراير 2026.

