سعر الدولار في مصر الآن بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت الفائدة

أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، سعر الفائدة دون تغيير، اليوم الأربعاء، متماشيا مع التوقعات، حيث ثبتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية سعر الإقراض لليلة واحدة في نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%.

وخلال السطور التالية نرصد سعر الدولار في البنوك خلال تعاملات اليوم الأربعاء 28 يناير 2026، وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

بلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي لنحو 47.03 جنيه للشراء و 47.12 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (تنمية الصنادرات، القاهرة) 47.02 جنيه للشراء و 47.12 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (التنمية الصناعية، نكست) 47 جنيها للشراء و 47.10 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك العقاري المصري العربي لنحو 46.94 جنيه للشراء و 47.04 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان نحو 46.90 جنيه للشراء و 47 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (قناة السويس، إتش إس بي سي HSBC، العربي الإفريقي، الأهلي المصري، مصر، الأهلي الكويتي، قطر الوطني، الكويت الوطني، المصرف العربي) لنحو 46.88 جنيه للشراء و 46.98 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية لنحو 46.87 جنيه للشراء و46.97 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (أبوظبي الأولى، ميد بنك، المصرف المتحد ) لنحو 46.86 جنيه للشراء و 46.96 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (فيصل الإسلامي، البركة، التجاري الدولي CIB) لنحو 46.85 جنيه للشراء و 46.95 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (الشركة المصرفية العربية، كريدي أجريكول، أبوظبي التجاري) لنحو 46.84 جنيه للشراء و 46.94 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني لنحو 46.78 جنيه للشراء و46.88 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 46.95 جنيه للشراء و 46.98 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الأربعاء

47.03 جنيه للشراء

أقل سعر لبيع الدولار اليوم الأربعاء

46.88 جنيه للبيع

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء

46.94 جنيه للبيع