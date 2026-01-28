قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بمشاركة مرموش.. مانشستر سيتي يفوز على جلطة سراي ويحسم التأهل بدوري الأبطال
ترقبوا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية فى أسوان 2026 برقم الجلوس
أشهر مغسلة موتى تحذر: ليفة الغُسل تستخدم في أعمال السحر
مصرع 15 شخصا في تحطم طائرة قرب الحدود الكولومبية الفنزويلية
ترقّب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء 2026 خلال أيام
الرقابة المالية: 36 مليار جنيه تمويلات ممنوحة لعملاء التأجير التمويلي
ChatGPT والصحة النفسية.. 7 استخدامات قد تغير يومك
ترقب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2026
عاصفة ترابية في الطريق.. الأرصاد تُحذر من انخفاض الرؤية الأفقية غدا
مندوب مصر بمجلس الأمن يدين الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة والقدس المحتلة
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2026 بالمنيا برقم الجلوس
ننشر رابط نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية في بورسعيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار في مصر الآن بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت الفائدة

سعر الدولار في مصر الآن
سعر الدولار في مصر الآن
علياء فوزى

أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، سعر الفائدة دون تغيير، اليوم الأربعاء، متماشيا مع التوقعات، حيث ثبتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية سعر الإقراض لليلة واحدة في نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%.

وخلال السطور التالية نرصد  سعر الدولار في البنوك خلال تعاملات اليوم الأربعاء 28 يناير 2026، وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

بلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي لنحو 47.03 جنيه للشراء و 47.12 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (تنمية الصنادرات، القاهرة)  47.02 جنيه للشراء و 47.12 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (التنمية الصناعية، نكست)  47 جنيها للشراء و 47.10 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك العقاري المصري العربي لنحو 46.94 جنيه للشراء و 47.04 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان نحو 46.90 جنيه للشراء و 47 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (قناة السويس، إتش إس بي سي HSBC، العربي الإفريقي، الأهلي المصري، مصر، الأهلي الكويتي، قطر الوطني، الكويت الوطني، المصرف العربي) لنحو 46.88 جنيه للشراء و 46.98 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية لنحو 46.87 جنيه للشراء و46.97 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (أبوظبي الأولى، ميد بنك، المصرف المتحد ) لنحو 46.86 جنيه للشراء و 46.96 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (فيصل الإسلامي، البركة، التجاري الدولي CIB) لنحو 46.85 جنيه للشراء و 46.95 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (الشركة المصرفية العربية، كريدي أجريكول، أبوظبي التجاري) لنحو 46.84 جنيه للشراء و 46.94 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني لنحو 46.78 جنيه للشراء و46.88 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 46.95 جنيه للشراء و 46.98 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الأربعاء 

 47.03 جنيه للشراء

أقل سعر لبيع الدولار اليوم الأربعاء 

46.88 جنيه للبيع

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 

  46.94 جنيه للبيع

سعر الدولار سعر الدولار الأمريكي الجنيه المصري قرار الفيدرالي الأمريكي بنك مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 .. شوف درجاتك

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الراسي الأول بالجيزة

محافظ الاسكندرية أحمد خالد

رابط نتيجة الإعدادية الترم الأول 2026 بالإسكندرية برقم الجلوس

محافظ القاهرة

عبر هذا الرابط .. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة

سعر الذهب في مصر

بقيمة 490 جنيها.. ارتفاع سعر الذهب عيار 24 في مصر الآن

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة تمهيدا لإعلانها على موقع المديرية

ترشيحاتنا

الكلى

عشان تكتشفها بسرعة .. اعرف أعراض أمراض الكلى

السكر

أعشاب غير متوقعة تخفض السكر والكوليسترول

الفول المدمس

وفّري وقتك في رمضان .. طريقة تدميس الفول مرة واحدة للسحور طوال الشهر

بالصور

طريقة التحضير الأومليت بالطريقة الكلاسيكية

طريقة التحضير الاومليت بالطريقة الكلاسيكية ..
طريقة التحضير الاومليت بالطريقة الكلاسيكية ..
طريقة التحضير الاومليت بالطريقة الكلاسيكية ..

فولكس فاجن تعيد رسم خريطة صادراتها… الشرق الأوسط وآسيا في الصدارة

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

طريقة لحمة محمّرة مع رز أحمر بالزبيب

طريقة لحمة محمّرة مع رز أحمر بالزبيب
طريقة لحمة محمّرة مع رز أحمر بالزبيب
طريقة لحمة محمّرة مع رز أحمر بالزبيب

أفضل ‏5 سيارات ‏بمتوسط 250 ألف جنيه بالسوق المصري

افضل ‏5 سيارات ‏بمتوسط 250
افضل ‏5 سيارات ‏بمتوسط 250
افضل ‏5 سيارات ‏بمتوسط 250

فيديو

السفير إيهاب عوض، مندوب مصر الدائم لدى مجلس الأمن الدولي

مندوب مصر بمجلس الأمن يدين الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة والقدس المحتلة

زياد بهاء الدين

زياد بهاء الدين: هناك مؤشرات اقتصادية تحسنت منها معدلات النمو وسعر الصرف وعجز الموازنة

برومو مسلسل "صحاب الأرض"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الرسمي لمسلسل صحاب الأرض

حماس

توماس راسل: نزع سلاح حماس وضمان الأمن وتخفيف الأزمة الإنسانية عناصر معقدة في المرحلة المقبلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

المزيد