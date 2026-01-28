قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

تعرف على أفضل بنك يشتري الدولار اليوم

سعر الدولار في البنوك
سعر الدولار في البنوك
علياء فوزى

يستعرض موقع “صدى البلد” الإخباري، سعر الدولار في البنوك ختام تعاملات اليوم الأربعاء 28 يناير 2026، وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي لنحو 47.03 جنيه للشراء و 47.12 جنيه للبيع 

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (تنمية الصنادرات، القاهرة)  47.02 جنيه للشراء و 47.12 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (التنمية الصناعية، نكست)  47 جنيه للشراء و 47.10 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك العقاري المصري العربي لنحو 46.94جنيه للشراء و 47.04جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان  نحو 46.90جنيه للشراء و 47 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك(قناة السويس، إتش إس بي سيHSBC، العربي الإفريقي، الأهلى المصري، مصر، الأهلي الكويتي، قطر الوطني، الكويت الوطني، المصرف العربي) لنحو 46.88جنيه للشراء و 46.98 جنيه للبيع

وهبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية لنحو 46.87جنيه للشراء و46.97 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (أبوظبي الأولى، ميد بنك ، المصرف المتحد ) لنحو 46.86جنيه للشراء و 46.96جنيه للبيع

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (فيصل الإسلامي،البركة، التجاري الدولي CIB) لنحو 46.85جنيه للشراء و 46.95 جنيه للبيع.

تراجع  سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (الشركة المصرفية العربية،كريدى أجريكول،  أبوظبي التجاري) لنحو 46.84 جنيه للشراء و 46.94جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني لنحو 46.78 جنيه للشراء و46.88 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 46.95 جنيه للشراء و 46.98جنيه للبيع.

أفضل بنك يشتري الدولار الأمريكي 

يقدم مصرف أبو ظبي الإسلامي أفضل سعر لشراء الدولار الأمريكي:

 47.03 جنيها

افضل بنك يبيع  الدولار الأمريكي

يقدم بنك الإمارات دبي الوطني أفضل لبيع الدولار الأمريكي:

 46.88 جنيها

افضل ‏5 سيارات ‏بمتوسط 250
كارثة صامتة..ماذا تفعل البطاطس الخضراء بالجسم؟
مزاد سيارات
ما سبب اشتهاء الملح أو الرغبة الشديدة في تناوله؟
