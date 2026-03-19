عصام كامل يكشف مستقبل الصحافة بين الورقي والرقمي

تحدث الكاتب الصحفي عصام كامل عن مستقبل الصحافة، مؤكدًا أن التحول الرقمي أصبح واقعًا لا يمكن تجاهله، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الصحافة الورقية لم تنتهِ، بل تحتاج إلى إعادة تعريف دورها ووظيفتها.

وأوضح عصام كامل خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن نقل الأخبار لم يعد دور الصحف المطبوعة، في ظل سرعة المنصات الرقمية التي تسبق الجميع، مشيرًا إلى أن القيمة الحقيقية للصحافة الورقية أصبحت في تقديم التحليل العميق والرؤى المختلفة للأحداث.

آراء الخبراء وتفسير القرارات

وأضاف أن القارئ لم يعد يبحث عن الخبر المجرد، بل يريد فهم ما وراءه، من خلال آراء الخبراء وتفسير القرارات والتطورات السياسية والاقتصادية، مؤكدًا أن هذا هو الطريق الوحيد لإنقاذ الصحافة الورقية واستمرارها.

تقديم محتوى تحليلي متميز

وأشار إلى أن تقديم محتوى تحليلي متميز يمكن أن يعيد جذب القراء للصحف، خاصة إذا قدمت ما لا توفره الوسائل الأخرى، وهو الفهم والتفسير وليس مجرد نقل الخبر.

https://www.youtube.com/watch?v=1SL3LSgFilA