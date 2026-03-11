قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

رئيس «الوطنية للصحافة» يشهد استعراض الموقع الإلكتروني الجديد لوكالة أنباء الشرق الأوسط

شهد المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عرضا تقديميا للموقع الإلكتروني الجديد لوكالة أنباء الشرق الأوسط، وذلك في إطار خطة تطوير المنصات الرقمية للمؤسسات الصحفية القومية ومواكبة التحول الرقمي في صناعة الإعلام.

واستمع رئيس الهيئة - خلال العرض - إلى شرح تفصيلي حول مراحل تطوير الموقع، والتي تضمنت رصد التحديات التقنية منذ عام 2021، ثم مرحلة التخطيط والتعاقد في 2023، تلتها مرحلة التنفيذ والاختبار خلال عام 2024، وصولًا إلى مرحلة الانتقال والتشغيل التجريبي خلال عامي 2025 و2026، واطمأن على تحضيرات إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

ومن جانبه، أكد المهندس عبد الصادق الشوربجي أهمية تطوير المنصات الرقمية للمؤسسات الصحفية القومية بما يتواكب مع التطور التكنولوجي المتسارع في مجال الإعلام الرقمي، مشددًا على ضرورة تقديم محتوى إخباري احترافي وسريع يواكب متطلبات الجمهور ويعزز من دور الوكالة كمصدر موثوق للأخبار.

وشدد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة على دعمه اللامحدود لوكالة أنباء الشرق الأوسط، باعتبارها الوكالة الرسمية للدولة، معربا عن أمله في أن يسهم الموقع الالكتروني الجديد، في المزيد من التطوير لآلية العمل بالوكالة.

كما أشاد بالجهود المبذولة في إعداد الموقع الجديد، مؤكدًا أن الهيئة الوطنية للصحافة تدعم خطط التحديث والتطوير داخل المؤسسات الصحفية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز القدرة التنافسية في البيئة الإعلامية الرقمية.

وبدوره، قال الأستاذ أحمد كمال رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الموقع الجديد يعتمد على بنية تكنولوجية حديثة تتيح سرعة النشر وكفاءة إدارة المحتوى، فضلًا عن تعزيز عوامل الأمان السيبراني وتحسين تجربة المستخدم، بما يدعم انتشار المحتوى الإخباري لوكالة أنباء الشرق الأوسط محليًا ودوليًا.

وقام المهندس عبد الصادق الشوربجي، يرافقه وفد من الهيئة ضم كل من الأستاذ علاء ثابت، والأستاذ حمدي رزق، والأستاذ عمرو الخياط، والدكتور أحمد مختار، والأستاذة مروة السيسي والمستشار عادل بريك، بتفقد عدد من أقسام الوكالة، من بينها الاستماع العربي، والاستماع الأوروبي، والاستماع الفرنسي.

كما تفقد الشوربجي والوفد المرافق له، معمل الذكاء الاصطناعي المستحدث بالوكالة، واطلع على آلية العمل به وكيفية الاستفادة من التطور العلمي المذهل، في خدمة منظومة العمل الصحفي؛ حيث أبدى إعجابه الشديد بما ضمه المعمل من تقنيات حديثة ومتطورة، ستسهم في تطوير المحتوى المقدم.

وفي السياق ذاته، تفقد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والوفد المرافق له، استوديو (البودكاست) المستحدث بالوكالة، وسجل تصريحاً في أول حلقة بمناسبة تدشين الاستوديو الجديد.

وأعرب الأستاذ أحمد كمال رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط - في نهاية اللقاء - عن سعادته بزيارة رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والوفد المرافق له لمقر الوكالة، مؤكدا استمرار (أ ش أ) في تقديم رسالتها التنويرية الوطنية وزيادة الوعي لدى المواطنين، من خلال محتوى صحفي احترافي يتسم بالمصداقية ويلقى احترام القارىئ.

