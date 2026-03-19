عصام كامل : السوشيال ميديا منافس قوي للصحافة التقليدية

كشف الكاتب الصحفي عصام كامل عن حجم التأثير المتصاعد لمنصات التواصل الاجتماعي في مصر، مشيرًا إلى أن الأرقام والإحصائيات التي شهدها كانت "مخيفة جدًا".

منافسة الصحافة والإعلام

وأوضح خلال خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن السوشيال ميديا أصبح منافسًا قويًا للصحافة التقليدية، مؤكدًا أنها تفرض على الإعلام المحترف تطوير مهاراته وتحديث أدواته للتعامل مع هذا الواقع الجديد.

وأشار كامل إلى أن فريق عمله في "فيتو" تعامل مع السوشيال ميديا بحساسية واحترافية كبيرة، مؤكّدًا أن هذه المنصات لا يمكن أن تحل محل الإعلام التقليدي إلا إذا ظل الأخير مكتفيًا بنفسه دون تجديد أو ابتكار.

لجنة التطوير الإعلامي

وأضاف أن لجنة التطوير الإعلامي التي شارك فيها وضعت "روشتة" واضحة للاستفادة من طاقات الجيل الجديد، مؤكدًا أن تنفيذ 10-15% فقط من هذه الرؤية كفيل بنقل الإعلام المصري إلى مستوى مختلف تمامًا، وهو ما يعكس حرصه على تحديث المؤسسات الإعلامية ومواكبة التطورات الرقمية.

