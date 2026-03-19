عصام كامل : العمل الصحفي لم يكن سهلًا.. ضغوط من كل الاتجاهات

كشف الكاتب الصحفي عصام كامل عن كواليس مهنية حساسة في عمله الصحفي، مؤكدًا أنه رفض نشر العديد من الأخبار رغم قدرتها على تحقيق انتشار واسع، وذلك التزامًا بقيم ومعايير النشر التي يضعها فوق أي اعتبارات أخرى.

تقديم الأخبار السريعة فقط

وأوضح عصام كامل خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن بعض المؤسسات الصحفية اتجهت مؤخرًا نحو تقديم الأخبار السريعة فقط، على حساب التحليل والرؤية، محذرًا من أن هذا النهج قد يؤدي إلى تراجع دورها الحقيقي، مؤكدًا أن الصحافة التي تكتفي بنقل الخبر دون تفسير مصيرها التراجع.

واعترف بأن الصحافة أصبحت مرتبطة بشكل كبير بالإعلانات ومصادر التمويل، مشيرًا إلى أن هذا الارتباط ليس جديدًا، بل هو جزء من طبيعة العمل الإعلامي عبر التاريخ، لكنه يتطلب توازنًا دقيقًا للحفاظ على المهنية والاستقلالية.

أهمية التمسك بالمبادئ

كما أقر عصام كامل بتعرضه لضغوط خلال عمله كرئيس تحرير، واصفًا إياها بأنها كانت "على أعلى مستوى"، لكنه شدد على أهمية التمسك بالمبادئ المهنية في مواجهة هذه التحديات.

