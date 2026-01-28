نتنياهو: إعادة كل الرهائن ليست نهاية الحرب بل نزع سلاح حماس

أكد رئيس الوزراء في كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أنه ماضي في عمليات القتل للفلسطينيين بزعمه أنه لم يحقق بعد أهداف حرب الإبادة الجماعية في غزة.

قال نتنياهو أن إعادة كل الرهائن ليست نهاية المسار ولهذا فسنحقق كل أهداف الحرب .



أضاف نتنياهو: مصرون على نزع سلاح حماس في غزة و ما زلنا متمسكين بأهدافنا بنزع سلاح حماس في غزة فيما أسقطنا المحور الإيراني.

يأتي ذلك فيما اعترفت وزارة الصحة في الاحتلال بحجم من جرى علاجهم في مستشفيات الاحتلال خلال الحرب على غزة.

وذكرت وزارة الاحتلال أنه قد تلقى 24 ألف إسرائيلي العلاج في المستشفيات، بينما توجه 435 ألف "إسرائيلي" إلى عيادات الصحة النفسية في عام 2025.

