لبنان وبريطانيا تبحثان التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية

أ ش أ

تلقى وزير الخارجية والمغتربين اللبنانى يوسف رجي اتصالاً هاتفياً من وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونير بحثا خلاله آخر التطورات الإقليمية والأوضاع الأمنية في جنوب لبنان.

وأعرب فالكونير عن ترحيب بلاده بالتقدم الذي يحرزه الجيش اللبناني في حصر السلاح بالمناطق الجنوبية، مؤكداً استمرار المملكة المتحدة في دعم الجهود كافة الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة.

من جانبه .. وجّه رجي الشكر لبريطانيا على دعمها المتواصل للبنان .. مشدداً على ضرورة استمرار مساندة الجيش اللبناني لتمكينه من تنفيذ قرار الحكومة بحصر السلاح على كامل الأراضي اللبنانية.