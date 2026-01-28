بعد الشرع.. بن زايد يزور روسيا

أفادت وكالة الأنباء الإماراتية بأن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة سيقوم غدا الخميس زيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية.

ومن المقرر أن يبحث بن زايد خلال الزيارة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك وفرص تطويرهما خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة وغيرها من المجالات التي تخدم أولويات التنمية المشتركة في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين.

كما سيتم مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد وصل اليوم الأربعاء إلى العاصمة الروسية موسكو.

وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية أن طائرة الشرع هبطت في مطار فنوكوفو بموسكو، حيث استقبله نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين وعدد من المسؤولين الروس.