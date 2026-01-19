محمد بن زايد يصل نيودلهي في زيارة عمل إلى الهند

وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الإثنين، إلى نيودلهي في زيارة عمل رسمية إلى جمهورية الهند.

وكان في استقبال الشيخ محمد بن زايد لدى وصوله إلى قاعدة بالام الجوية رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي وعدد من كبار المسؤولين الهنود.



ويرافق رئيس دولة الإمارات وفد رفيع المستوى يضم الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والشيخ حامد بن زايد آل نهيان، والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الإماراتيين.



من جانبه، نشر رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي على منصة "إكس" قائلاً: "توجهتُ إلى المطار لاستقبال أخي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. تجسّد زيارته الأهمية التي يوليها لعلاقات الصداقة المتينة بين الهند والإمارات. أتطلع إلى مباحثاتنا."