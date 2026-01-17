الإمارات تشيد بمساعي مصر وقطر وتركيا في دعم مسار السلام بغزة

أشادت وزيرة دولة لشئون التعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة ريم بنت إبراهيم الهاشمي، بالمساعي الدؤوبة التي قامت بها مصر وقطر وتركيا في دعم مسار السلام بقطاع غزة، وتعزيز فرص الأمن والاستقرار في المنطقة، مثمنة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مجلس السلام، باعتباره إطارا داعما لجهود ترسيخ الاستقرار ودفع المسار السياسي قدما.

ورحبت الهاشمي - وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإماراتية (وام) اليوم السبت- بالإعلان عن بدء المرحلة الثانية من خطة السلام الشاملة، وبالتشكيل الرسمي للجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، بوصفها هيئة انتقالية مؤقتة أُنشئت استنادًا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803.

وأعربت عن اعتزازها بتعيينها عضؤاً في "مجلس غزة التنفيذي"، مؤكدة أن هذا التعيين يعكس الثقة الدولية بدور دولة الإمارات الرائد ونهجها الثابت في دعم السلام وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية لشعب غزة ولشعوب المنطقة كافة.

وأكدت الهاشمي أن بلادها تؤمن بأن تحقيق السلام الدائم يتطلب تضافر الجهود الدولية، وإدارة شئون قطاع غزة بكفاءة، بما يضمن الحقوق المشروعة وتطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، ويُسهم في تعزيز الاستقرار، ودعم مسار السلام وصولًا إلى مستقبل أكثر أمنًا وازدهارًا للمنطقة.

وأكدت وزيرة دولة لشئون التعاون الدولي في الإمارات أهمية البناء على ما تحقق من خطة السلام في غزة، والعمل بجدية على استئناف عملية سياسية شاملة تُفضي إلى حل الدولتين، وإلى تسوية عادلة ودائمة.