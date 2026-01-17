قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تسرق أموالك.. تحذير من رسائل متداولة باسم البريد المصري| ما القصة؟
بعد التشغيل التجريبي.. محافظ القليوبية: تفعيل باقي أقسام مستشفى طوخ المركزي خلال شهر
خال سارة فتاة التجويع في قنا : والدها حبسها وعذبها 4 شهور .. خاص
وفاة طالب إعدادية صعقا في حادث مأساوي بالإسماعيلية
مسؤولون أمريكيون: خيار الضربة العسكرية ضد إيران لا يزال مطروحا
المتسابقان أشرف سيف ومحمد وفيق يتأهلان للجولة المقبلة من دولة التلاوة
صحاك الشوق لفضل شاكر .. الأفضل في Joy Awards
الغندور يكشف تفاصيل اتفاق الأهلي وبتروجيت على انتقال هادي رياض
علماء صينيون يستخدمون الملح بدلا من الكهرباء في الصناعة.. ما السر؟
هل يجوز صيام شهر شعبان كاملا أو أغلب أيامه؟ الإفتاء تجيب
بيان ناري من الكاف ردًا على الاتحاد السنغالي بشأن نهائي أمم إفريقيا
الإمارات تشيد بمساعي مصر وقطر وتركيا في دعم مسار السلام بغزة

ريم بنت إبراهيم الهاشمي
ريم بنت إبراهيم الهاشمي
أ ش أ

أشادت وزيرة دولة لشئون التعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة ريم بنت إبراهيم الهاشمي، بالمساعي الدؤوبة التي قامت بها مصر وقطر وتركيا في دعم مسار السلام بقطاع غزة، وتعزيز فرص الأمن والاستقرار في المنطقة، مثمنة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مجلس السلام، باعتباره إطارا داعما لجهود ترسيخ الاستقرار ودفع المسار السياسي قدما.

ورحبت الهاشمي - وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإماراتية (وام) اليوم السبت- بالإعلان عن بدء المرحلة الثانية من خطة السلام الشاملة، وبالتشكيل الرسمي للجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، بوصفها هيئة انتقالية مؤقتة أُنشئت استنادًا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803.

وأعربت عن اعتزازها بتعيينها عضؤاً في "مجلس غزة التنفيذي"، مؤكدة أن هذا التعيين يعكس الثقة الدولية بدور دولة الإمارات الرائد ونهجها الثابت في دعم السلام وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية لشعب غزة ولشعوب المنطقة كافة.

وأكدت الهاشمي أن بلادها تؤمن بأن تحقيق السلام الدائم يتطلب تضافر الجهود الدولية، وإدارة شئون قطاع غزة بكفاءة، بما يضمن الحقوق المشروعة وتطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، ويُسهم في تعزيز الاستقرار، ودعم مسار السلام وصولًا إلى مستقبل أكثر أمنًا وازدهارًا للمنطقة.

وأكدت وزيرة دولة لشئون التعاون الدولي في الإمارات أهمية البناء على ما تحقق من خطة السلام في غزة، والعمل بجدية على استئناف عملية سياسية شاملة تُفضي إلى حل الدولتين، وإلى تسوية عادلة ودائمة.

