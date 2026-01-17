قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وش الخير .. خالد سليم يهنئ ياسمين عبدالعزيز بعيد ميلادها
ماذا كان يفعل الرسول بين الأذان والإقامة؟.. 3 سنن مهجورة لا تعرفها
مي كساب تكشف لـ صدى البلد عن شخصيتها في مسلسل نون النسوة | فيديو
سعر أقل عيار ذهب اليوم السبت 17-1-2026
بديل عن حماس.. تعليق ناري من عمرو أديب على اللجنة الوطنية لإدارة غزة
بتصميم الكروس أوفر.. أسعار ومواصفات تويوتا رايز 2026 في الإمارات
حلويات بدون سكر.. 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم .. لا تحرمي نفسك من البدائل طبيعية
روسيا: مرتزقة كولومبيون يلتحقون بلواء تابع للحرس الوطني الأوكراني
مصر والمغرب ايد واحدة.. الغندور يعلق على تصريحات حسام حسن
البيت الأبيض: لا أحد يعلم ما الذي سيقرره ترامب بشأن إيران
مي كساب: أبعدت أولادي عن السوشيال ميديا.. والأمومة غيرت حياتي وأوكا زوج متعاون
أفضل سورة في القرآن لقضاء الحوائج قبل الفجر.. اقرأها واذكر حاجتك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بتصميم الكروس أوفر.. أسعار ومواصفات تويوتا رايز 2026 في الإمارات

تويوتا رايز 2026
تويوتا رايز 2026
صبري طلبه

تواصل تويوتا توسيع نطاق حضورها في السوق الإماراتي، عبر فئة السيارات المدمجة من خلال رايز 2026، والتي تنتمي إلى عائلة الكروس أوفر، حيث تأتي بتصميم عصري بمظهر رياضي، وباقة من التجهيزات حسب الفئة.

تصميم تويوتا رايز 2026

تعتمد السيارة على مصابيح أمامية تتوفر بخيار الهالوجين أو LED حسب الفئة، إلى جانب مصابيح خلفية LED مع إضاءة نهارية، وتُظهر الأبعاد الخارجية بطول يبلغ 4,030 ملم، وعرض 1,710 ملم، وارتفاع 1,635 ملم، مع قاعدة عجلات بطول 2,525 ملم، كما تتوفر السيارة بجنوط ألمنيوم بقياس 16 أو 17 بوصة، مع مرايا جانبية كهربائية.

تويوتا رايز 2026

محرك وأداء تويوتا رايز 2026

تعتمد تويوتا رايز 2026 على محركات بنزين ثلاثية الأسطوانات، حيث تضم محرك سعة 1.2 لتر يولد قوة 87 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 113 نيوتن متر، بينما تحصل فئة Limited على محرك 1.0 لتر تيربو بقوة 97 حصانًا وعزم يصل إلى 140 نيوتن متر، مع نواقل حركة أوتوماتيكية CVT، مع نظام دفع أمامي.

مقصورة وتجهيزات تويوتا رايز 2026

تضم تويوتا رايز 2026 شاشة معلومات وترفيه قياس 7 بوصة في فئة XLE، بينما ترتفع إلى 8 بوصة في فئة Limited، مع دعم نظام آبل كاربلاي لربط الهاتف الذكي بسهولة، ويضم النظام الصوتي 4 سماعات، قفل مركزي، نوافذ كهربائية، مكيف هواء، عجلة قيادة متعددة الوظائف.

تويوتا رايز 2026

زودت تويوتا رايز 2026 بحزمة من أنظمة السلامة وتشمل وسادتين هوائيتين أماميتين للسائق والراكب الأمامي، إلى جانب نظام المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، والتحكم في الجر، ونظام الثبات الإلكتروني.

كما تتضمن السيارة مساعد صعود المرتفعات، وحساسات ركن خلفية في فئة XLE، بينما تحصل فئة Limited على حساسات أمامية وخلفية، بالإضافة إلى كاميرا رؤية خلفية تسهّل عمليات الركن في المساحات الضيقة.

تويوتا رايز 2026

أسعار تويوتا رايز 2026 في الإمارات

تُطرح تويوتا رايز 2026 في السوق الإماراتي بأسعار تبدأ من 64,000 درهم إماراتي، ويصل السعر إلى حوالي 72,000 درهم للفئات الأعلى تجهيزًا.

تويوتا رايز تويوتا رايز تويوتا رايز 2026 سعر تويوتا رايز 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

ظاهرة غير متوقعة الساعة 2 قبل الفجر .. تحذير عاجل من الأرصاد

سعر الذهب

تخطى 7000 جنيه.. ارتفاع قياسي في أسعار الذهب اليوم الجمعة

إجازة

إجازة 25 يناير الأحد أم الخميس.. قرار حكومي يحدد

وفاة أبناء الدكتورة ابتسام نصر

وفاة 5 مختنقين..مستشفيات جامعة بنها تنعي أبناء الدكتورة ابتسام نصر

الاهلي

الموضوع قلب رسمي.. خطف نجم الأهلي في صفقة غير متوقعة

كاف

لسبب صادم .. بوادر أزمة بين الكاف ومنتخب مصر بأمم أفريقيا

إسعاف

ألقت بنفسها وبهم من الطابق الرابع.. مصرع ربة منزل ورضيعتها ونجل شقيق زوجها بأسيوط

ابراهيم حسن

محدش منهم هيلعب نهائي.. خبر غير سار لجماهير مصر قبل مباراة نيجيريا

ترشيحاتنا

الزواج

عالم بالأزهر: تعدد الزوجات يكون لعلاج المشكلات وليس لخلقها

دار الإفتاء

الإفتاء توضح مسافة السفر التي يجوز بها الترخص بـ قصر الصلاة

شيخ الأزهر

شيخ الأزهر يعزي المرجع الديني علي السيستاني في وفاة شقيقه

بالصور

حلويات بدون سكر.. 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم .. لا تحرمي نفسك من البدائل طبيعية

حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم
حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم
حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم

أسرار طهي البطاطس المقرمشة بدون زيت.. اكتشفي الطريقة المثالية

طريقة عمل البطاطس المقرمشة بدون زيت
طريقة عمل البطاطس المقرمشة بدون زيت
طريقة عمل البطاطس المقرمشة بدون زيت

5 أطباق سريعة تحافظ على وزنك وتغذي جسمك… بدون حرمان!

5 أطباق سريعة تحافظ على وزنك وتغذي جسمك… بدون حرمان!
5 أطباق سريعة تحافظ على وزنك وتغذي جسمك… بدون حرمان!
5 أطباق سريعة تحافظ على وزنك وتغذي جسمك… بدون حرمان!

ليه فيه ناس بتفشل؟.. دكتور أحمد صبري يكشف سر في فقدان الوزن| فيديو

سر في فقدان الوزن
سر في فقدان الوزن
سر في فقدان الوزن

فيديو

سر في فقدان الوزن

ليه فيه ناس بتفشل؟.. دكتور أحمد صبري يكشف سر في فقدان الوزن| فيديو

مشكلات الرجيم

استشاري تغذية: الرجيم الحقيقي لا يحتاج حرمان.. وهذا ما يمنع ارتداد الوزن|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد