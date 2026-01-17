بتصميم الكروس أوفر.. أسعار ومواصفات تويوتا رايز 2026 في الإمارات

تواصل تويوتا توسيع نطاق حضورها في السوق الإماراتي، عبر فئة السيارات المدمجة من خلال رايز 2026، والتي تنتمي إلى عائلة الكروس أوفر، حيث تأتي بتصميم عصري بمظهر رياضي، وباقة من التجهيزات حسب الفئة.

تصميم تويوتا رايز 2026

تعتمد السيارة على مصابيح أمامية تتوفر بخيار الهالوجين أو LED حسب الفئة، إلى جانب مصابيح خلفية LED مع إضاءة نهارية، وتُظهر الأبعاد الخارجية بطول يبلغ 4,030 ملم، وعرض 1,710 ملم، وارتفاع 1,635 ملم، مع قاعدة عجلات بطول 2,525 ملم، كما تتوفر السيارة بجنوط ألمنيوم بقياس 16 أو 17 بوصة، مع مرايا جانبية كهربائية.

تويوتا رايز 2026

محرك وأداء تويوتا رايز 2026

تعتمد تويوتا رايز 2026 على محركات بنزين ثلاثية الأسطوانات، حيث تضم محرك سعة 1.2 لتر يولد قوة 87 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 113 نيوتن متر، بينما تحصل فئة Limited على محرك 1.0 لتر تيربو بقوة 97 حصانًا وعزم يصل إلى 140 نيوتن متر، مع نواقل حركة أوتوماتيكية CVT، مع نظام دفع أمامي.

مقصورة وتجهيزات تويوتا رايز 2026

تضم تويوتا رايز 2026 شاشة معلومات وترفيه قياس 7 بوصة في فئة XLE، بينما ترتفع إلى 8 بوصة في فئة Limited، مع دعم نظام آبل كاربلاي لربط الهاتف الذكي بسهولة، ويضم النظام الصوتي 4 سماعات، قفل مركزي، نوافذ كهربائية، مكيف هواء، عجلة قيادة متعددة الوظائف.

تويوتا رايز 2026

زودت تويوتا رايز 2026 بحزمة من أنظمة السلامة وتشمل وسادتين هوائيتين أماميتين للسائق والراكب الأمامي، إلى جانب نظام المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، والتحكم في الجر، ونظام الثبات الإلكتروني.

كما تتضمن السيارة مساعد صعود المرتفعات، وحساسات ركن خلفية في فئة XLE، بينما تحصل فئة Limited على حساسات أمامية وخلفية، بالإضافة إلى كاميرا رؤية خلفية تسهّل عمليات الركن في المساحات الضيقة.

تويوتا رايز 2026

أسعار تويوتا رايز 2026 في الإمارات

تُطرح تويوتا رايز 2026 في السوق الإماراتي بأسعار تبدأ من 64,000 درهم إماراتي، ويصل السعر إلى حوالي 72,000 درهم للفئات الأعلى تجهيزًا.