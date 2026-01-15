منها صني وكورولا.. أسعار أشهر 5 سيارات سيدان في مصر

استطاعت فئة السيدان أن تحظى بشعبية كبيرة في الشارع المصري، نسبة إلى مسحتها العائلية، والأبعاد المناسبة، إلى جانب عناصر التصميم المختلفة، وسط تنوع التجهيزات سواء الفنية والتفنية، بالإضافة إلى تنوع الأسعار.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" أسعار أشهر 5 سيارات سيدان في السوق المصري.

نيسان صني

تستمد السيارة نيسان صني قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 108 حصانًا، و134 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 5 غيار مانيوال للفئة الأولى، واخر أوتوماتيك 4 غيار، مع تقنيات الدفع الأمامي، و تقدم السيارة بسعر يبدأ من 645,000 للفئة الأولى مانيوال، بينما تقدم الفئة الثانية أوتوماتيك بسعر 690,000، وصولًا إلى 795,000 جنيه.

تويوتا كورولا

دعمت السيارة تويوتا كورولا موديل 2025 بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 120 حصانا و154 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيك، وتقدم بسعر يبدأ من 1,150,000 جنيه وصولًا إلى 1,500,000 جنيه.

هيونداي النترا AD

تنطلق السيارة هيونداي إلنترا AD من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 11.6 ثانية، حيث تعتمد على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، 4 سلندر، قادر على انتاج 127 حصانا و155 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيكي الاداء، جر أمامي، وبسعر يتراوح بين 899,000 و 1,095,000 جنيه.

سكودا أوكتافيا

زودت سكودا أوكتافيا بمحرك رباعي الاسطوانات، 1400 سي سي تيربو، بقوة 150 حصانًا، و250 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع قدرات الدفع الأمامي، إلى جانب ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وتقدم السيارة بسعر يتراوح بين 1,650,000 و 1,950,000 جنيه.

شيفروليه أوبترا

تعتمد شيفروليه أوبترا على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 98 حصانًا، و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات، وبسعر يبدأ من 699,900 إلى 724,900 جنيه.