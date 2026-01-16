تويوتا تكشف عن سيارة ألفارد المعدلة.. بتصميم أكثر شراسة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يتفقد مسجد العزيز الحكيم بالمقطم.. منارة جديدة ومؤسسة دينية متكاملة
الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر بمسجد العزيز الحكيم بالمقطم
قيادي بفتح: الاحتلال يرتكب جرائم "إبادة إنجابية" في غزة
حادث دهس جديد بأكتوبر.. طالب ثانوي يقتحم رصيف ويدهس سيدة وابنها ويصيب ابنتها
المجلس الوطني الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يعقد مسار المرحلة الثانية من اتفاق غزة
سعر الدولار اليوم 16-1-2026
الزمالك يصطدم بالمصري في كأس الكونفدرالية الأفريقية.. الموعد وملعب المباراة
زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب سواحل ولاية أوريجون الأمريكية
المبعوث الخاص لـ ترامب: تواصلنا مع إيران ونأمل في الحل الدبلوماسي
محلل سياسي: جهود مصر تدفع المرحلة الثانية في غزة وتوحد الفصائل الفلسطينية
سعر الذهب اليوم 16-1-2026
خبير بالجنائية الدولية يكشف لـ صدى البلد تداعيات اعتقال مادورو.. مصالح القوى الكبرى تتجاوز القانون الدولي في اختطاف الزعماء
كشفت تويوتا عن نسخة معدلة من سيارتها ألفارد خلال مشاركتها في معرض طوكيو للسيارات، حيث جاءت هذه الإطلالة لتقدم تصورًا مختلفًا عن الطابع الهادئ الذي اشتهرت به السيارة.

حصلت النسخة الجديدة على حزمة تعديل خارجية من دبل إيت، ما منح ألفارد حضورًا أكثر شراسة وميلاً للاستخدامات القاسية، مع الاحتفاظ بالهوية العامة للسيارة متعددة الاستخدامات.

 ركزت التعديلات الخارجية على إبراز القوة والصلابة في التصميم، حيث أعادت حزمة دبل إيت تشكيل ملامح الهيكل لتبدو السيارة أكثر عرضًا وارتفاعًا، وهذه اللمسات غيرت الانطباع التقليدي لألفارد، وجعلتها أقرب إلى سيارات المغامرات، دون أن تفقد شخصيتها كسيارة عائلية فاخرة.

وحصلت تويوتا ألفارد المعدلة على إطارات Toyo Open Country R/T، المعروفة بقدرتها على التعامل مع مختلف الطرق، وهذه الإطارات جاءت مثبتة على جنوط سوداء بتصميم هندسي متعدد الأضلاع، ما أضاف لمسة رياضية قوية، كما تم تزويد السيارة بعتبات جانبية ودعامات بارزة أعلى منطقة العجلات.

وضمن أبرز الإضافات، زُودت السيارة بحاملة أمتعة كبيرة على السقف، جُهزت بعدد 6 كشافات إضاءة ضخمة، تعكس استعداد السيارة للاستخدام خارج الطرق الممهدة، كما تم إضافة إضاءة أمامية في منتصف الصادم الأمامي، إلى جانب شدادين مثبتين في الصادم، يمنحان السيارة مظهرًا أكثر صلابة، وتضمنت التعديلات كذلك مصفحة فولاذية أسفل الهيكل لحماية الأجزاء السفلية، مع مصابيح ضباب مدمجة لتعزيز الرؤية.

من الجوانب اللافتة في هذه النسخة المعدلة تزويد ألفارد بحامل خارجي للعجلة الاحتياطية، والتي جاءت بنفس النقوش البارزة والغائرة للإطارات الرئيسية، ما يعزز من قدرتها على التعامل مع الطرق الوعرة، كما حصلت السيارة على نوافذ معتمة تضيف لمسة رياضية، إلى جانب تعزيز الخصوصية داخل المقصورة.

ورغم التركيز الواضح على التعديلات الخارجية، حافظت تويوتا ألفارد المعدلة على مقصورتها العصرية من الداخل، مع تجهيزات راحة وتقنيات حديثة تناسب الاستخدام، كما تضم السيارة باقة متكاملة من أنظمة السلامة، تتصدرها الوسائد الهوائية، إضافة إلى تقنيات مكابح متطورة وأنظمة مساعدة تعزز من مستوى الأمان أثناء القيادة.

