تويوتا تكشف عن سيارة ألفارد المعدلة.. بتصميم أكثر شراسة

كشفت تويوتا عن نسخة معدلة من سيارتها ألفارد خلال مشاركتها في معرض طوكيو للسيارات، حيث جاءت هذه الإطلالة لتقدم تصورًا مختلفًا عن الطابع الهادئ الذي اشتهرت به السيارة.

حصلت النسخة الجديدة على حزمة تعديل خارجية من دبل إيت، ما منح ألفارد حضورًا أكثر شراسة وميلاً للاستخدامات القاسية، مع الاحتفاظ بالهوية العامة للسيارة متعددة الاستخدامات.

تويوتا ألفارد المعدلة

تويوتا ألفارد بتعديلات مميزة

ركزت التعديلات الخارجية على إبراز القوة والصلابة في التصميم، حيث أعادت حزمة دبل إيت تشكيل ملامح الهيكل لتبدو السيارة أكثر عرضًا وارتفاعًا، وهذه اللمسات غيرت الانطباع التقليدي لألفارد، وجعلتها أقرب إلى سيارات المغامرات، دون أن تفقد شخصيتها كسيارة عائلية فاخرة.

وحصلت تويوتا ألفارد المعدلة على إطارات Toyo Open Country R/T، المعروفة بقدرتها على التعامل مع مختلف الطرق، وهذه الإطارات جاءت مثبتة على جنوط سوداء بتصميم هندسي متعدد الأضلاع، ما أضاف لمسة رياضية قوية، كما تم تزويد السيارة بعتبات جانبية ودعامات بارزة أعلى منطقة العجلات.

وضمن أبرز الإضافات، زُودت السيارة بحاملة أمتعة كبيرة على السقف، جُهزت بعدد 6 كشافات إضاءة ضخمة، تعكس استعداد السيارة للاستخدام خارج الطرق الممهدة، كما تم إضافة إضاءة أمامية في منتصف الصادم الأمامي، إلى جانب شدادين مثبتين في الصادم، يمنحان السيارة مظهرًا أكثر صلابة، وتضمنت التعديلات كذلك مصفحة فولاذية أسفل الهيكل لحماية الأجزاء السفلية، مع مصابيح ضباب مدمجة لتعزيز الرؤية.

تويوتا ألفارد المعدلة

من الجوانب اللافتة في هذه النسخة المعدلة تزويد ألفارد بحامل خارجي للعجلة الاحتياطية، والتي جاءت بنفس النقوش البارزة والغائرة للإطارات الرئيسية، ما يعزز من قدرتها على التعامل مع الطرق الوعرة، كما حصلت السيارة على نوافذ معتمة تضيف لمسة رياضية، إلى جانب تعزيز الخصوصية داخل المقصورة.

ورغم التركيز الواضح على التعديلات الخارجية، حافظت تويوتا ألفارد المعدلة على مقصورتها العصرية من الداخل، مع تجهيزات راحة وتقنيات حديثة تناسب الاستخدام، كما تضم السيارة باقة متكاملة من أنظمة السلامة، تتصدرها الوسائد الهوائية، إضافة إلى تقنيات مكابح متطورة وأنظمة مساعدة تعزز من مستوى الأمان أثناء القيادة.