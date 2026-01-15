أسعار ومواصفات شيفروليه سيلفرادو 2026 في السعودية

تُعد شيفروليه سيلفرادو 2026 واحدة من أبرز الشاحنات التي تحظى بمكانة واسعة في السوق السعودي، ضمن فئة البيك أب كاملة الحجم، ويأتي الجيل الأحدث محافظًا على هوية سيلفرادو المعروفة، مع تصميم رياضي ومجموعة متنوعة من الفئات والتجهيزات.

أبعاد وتصميم شيفروليه سيلفرادو 2026

تعتمد شيفروليه سيلفرادو 2026 على أبعاد خارجية كبيرة، حيث يبلغ طول السيارة 5,885 مم، مع عرض يصل إلى 2,063 مم، وارتفاع قدره 1,918 مم، بينما تمتد قاعدة العجلات إلى 3,745 مم، ويتراوح وزن السيارة بين 2,263 و2,460 كجم حسب الفئة.

شيفروليه سيلفرادو 2026

وتحصل سيلفرادو 2026 على مظهر خارجي يجمع بين الصلابة والعصرية، حيث تأتي المصابيح الأمامية بتقنية LED، مع إضاءة نهارية تعزز الرؤية، كما تختلف المصابيح الخلفية بين LED أو هالوجين بحسب الفئة، وتتوفر جنوط من الألمنيوم بقياس 18 أو 20 بوصة.

خيارات محركات شيفروليه سيلفرادو 2026

توفر شيفروليه مجموعة واسعة من المحركات في سيلفرادو 2026، تبدأ بمحرك 4 سلندر تيربو سعة 2.7 لتر في فئة LT، يولد قوة 310 حصانًا وعزم دوران 583 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.

وتنتقل الخيارات إلى محركات V8 سعة 5.3 لتر بقوة 355 حصانًا، أو 6.2 لتر بقوة تصل إلى 420 حصانًا، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات، وتتوفر بأنظمة دفع رباعي في معظم الفئات.

شيفروليه سيلفرادو 2026

تجهيزات ومواصفات شيفروليه سيلفرادو 2026

زُودت شيفروليه سيلفرادو 2026 بحزمة من أنظمة السلامة، تشمل المكابح المانعة للانغلاق، التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، التحكم في الجر، ونظام الثبات الإلكتروني.

كما تتوفر أنظمة مساعدة متقدمة مثل مثبت السرعة، التحذير من التصادم الأمامي، مكابح الطوارئ الذاتية، ونظام قراءة المسار مع التنبيه والمساعدة على البقاء فيه.

وتشمل التجهيزات كذلك مراقبة النقطة العمياء، التحذير من حركة المرور الخلفية، حساسات أمامية وخلفية حسب الفئة، مع كاميرا رؤية محيطية 360 درجة لجميع الفئات.

شيفروليه سيلفرادو 2026

وتقدم سيلفرادو 2026 بشاشة معلومات وترفيه قياس 13.4 بوصة تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو لاسلكيًا، إلى جانب شاشة عدادات رقمية قياس 12.3 بوصة.

ويتوفر نظام صوتي من Bose مكوّن من 7 سماعات، مع شاحن لاسلكي للهواتف الذكية، كما تختلف خامات المقاعد بين القماش والجلد، مع توفر مقاعد أمامية كهربائية مزودة بخاصيتي التبريد والتدفئة، ومقود جلدي متعدد الوظائف، إضافة إلى مكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق.

أسعار شيفروليه سيلفرادو 2026 في السعودية

تتوفر شيفروليه سيلفرادو 2026 في السوق السعودي بأسعار تبدأ من 227,600 ريال لفئة LT، بينما تأتي فئة RST بسعر 229,400 ريال، وتُطرح فئة Trail Boss بسعر 234,400 ريال، في حين تصل فئة ZR2 إلى 251,400 ريال، أما فئة LTZ فتتوفر بسعر 283,000 ريال، وتتصدر فئة High Country القائمة بسعر 293,400 ريال سعودي.