قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتفرج براحتك مجانًا.. قنوات مفتوحة لمشاهدة لمباراة مصر وكوت ديفوار
زيادة جديدة في أسعار الذهب الجمعة 9 يناير 2025.. ارتفاع الجنيه الذهب وعيار 21
صفقة الأهلي توقع رسميًا لريد ستار بلجراد الصربي
طفل يقود سيارة ويدهس سيدتين.. مصطفى بكري يعلق على حادث مؤسف
السيطرة علي حرسق مخزن المواسير في المنوفية.. صور
شاومي SU7 2026 تتألق مجددًا.. حزمة خارقة من التحديثات
القط نيمبوس يتوقع خسارة منتخب مصر.. عالمة أزهرية: توقعاته لا يؤخذ بها ولا تصدق
الكتكوت السبب.. شعبة الدواجن تعلن المؤشرات الأولية لـ الأسعار برمضان
منتخب الكاميرون يسجل رقما تاريخيا في أمم إفريقيا
هخترع حجة وانزل بالراجل واطلع انت خلص.. تفاصيل جريمة بشعة في أسيوط
ترامب: شركات النفط العالمية ستحضر إلى البيت الأبيض لمناقشة مستقبل بترول فنزويلا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

المواصفات الكاملة وسعر شيفروليه إكوينوكس EV 2026 في السعودية

شيفروليه اكوينوكس EV 2026
شيفروليه اكوينوكس EV 2026
صبري طلبه

تُعد شيفروليه من العلامات العريقة والتي تواصل تطوير حضورها في السوق السعودي عبر توسيع نطاق سياراتها الكهربائية، وتبرز شيفروليه إكوينوكس EV موديل 2026 كواحدة من أبرز الطرازات المقدمة ضمن فئة فئة الكروس أوفر الرياضية.

محرك وأداء شيفروليه اكوينوكس EV 2026

تعتمد شيفروليه إكوينوكس EV 2026 على منظومة دفع كهربائية بالكامل، مدعومة بمحرك واحد متصل بناقل حركة أوتوماتيكي ونظام دفع أمامي، ويولد المحرك قوة تصل إلى 213 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 320 نيوتن متر.

شيفروليه اكوينوكس EV 2026

وتتسارع السيارة من السكون إلى 100 كم/س خلال نحو 8 ثوانٍ، وتستمد طاقتها من بطارية بسعة 80 كيلوواط/ساعة، مع دعم الشحن بالتيار المتردد بقدرة 22 كيلوواط، إضافة إلى الشحن السريع بالتيار المستمر الذي يتيح رفع مستوى الشحن من 30 إلى 80 % خلال حوالي 35 دقيقة.

تصميم شيفروليه اكوينوكس EV 2026

يأتي تصميم إكوينوكس EV بأسلوب حديث يبرز طابعها الرياضي، حيث تعتمد على مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED مع إضاءة نهارية واضحة، وجنوط مصنوعة من الألمنيوم بقياس 21 بوصة، مرايا جانبية كهربائية مدفأة، وفتحة سقف بانورامية، وتبلغ أبعاد السيارة 4,841 مم للطول و1,955 مم للعرض و1,646 مم للارتفاع، مع قاعدة عجلات بطول 2,730 مم وخلوص أرضي يبلغ 163 مم.

شيفروليه اكوينوكس EV 2026

مقصورة وتجهيزات شيفروليه اكوينوكس EV 2026

تأتي السيارة بمقعد للسائق بتعديل كهربائي مع خاصية التبريد، كما تضم السيارة مقودًا متعدد الوظائف ومدفأ، مع إضاءة داخلية محيطية، وشاشة معلومات وترفيه بقياس 17.7 بوصة، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بقياس 11 بوصة، مع دعم الاتصال اللاسلكي بأنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto، إضافة إلى شاحن لاسلكي ونظام صوتي من 6 سماعات وفتحات تكييف خلفية.

زودت شيفروليه إكوينوكس EV 2026 بحزمة واسعة من أنظمة السلامة، تشمل مراقبة النقطة العمياء مع تدخل لمنع الاصطدام، وتحذير حركة المرور الخلفية، والتنبيه من التصادمات الأمامية والخلفية، إلى جانب نظام قراءة سرعة الطريق. 

شيفروليه اكوينوكس EV 2026

كما تتوفر أنظمة الثبات الإلكتروني والتحكم في الجر والمكابح المانعة للانغلاق مع توزيع إلكتروني لقوة الكبح، إضافة إلى ست وسائد هوائية، وتدعم السيارة مثبت سرعة متكيف، ونظام الحفاظ على المسار، ومكابح طوارئ ذاتية، إلى جانب كاميرا محيطية بزاوية 360 درجة مع نظام مساعدة الركن.

سعر شيفروليه إكوينوكس EV 2026 في السعودية

تُطرح شيفروليه إكوينوكس EV موديل 2026 في السوق السعودي بسعر يبلغ 195,100 ريال سعودي.

شيفروليه إكوينوكس إكوينوكس EV شيفروليه إكوينوكس EV سعر شيفروليه إكوينوكس EV

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

رسميًا.. زيادة المعاشات 2026 لـ11 مليون مواطن في هذا الموعد

الديزل مدير جيم الشيخ زايد

صديق مدير جيم الشيخ زايد: كان بطل العالم والمتهم هدده وضربه بالنار ومضرب بيسبول

500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

مدير الجيم المصاب

خناقة ورصاص ودمـ.ـاء.. القصة الكاملة لإطلاق بودي جارد الرصاص على مدير جولدن جيم بالشيخ زايد.. صور

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 9 يناير 2026.. صعود عيار 21

المتوفي

مات على سجادة الصلاة.. وجبة كفتة تنهي حياة مُحفظ قرآن واثنين من أبنائه| تفاصيل

الطقس في مصر

6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة الآن | حالة الطقس اليوم

ارتفاع الذهب اليوم

ارتفاع الذهب اليوم.. سعر عيار 21 يقفز 50 جنيها دفعة واحدة

ترشيحاتنا

محافظ بنى ‏سويف الأسبق وعميد كلية الحقوق جامعة المنوفية

نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة .. رسالة دكتوراة في حقوق عين شمس

مصطفي بكري

مصطفى بكري: من يعملون حول الرئيس ميعرفوش طعم الراحة

السفير الصيني بالقاهرة

السفير الصيني بالقاهرة: العلاقات مع مصر تعيش أفضل مراحلها فى التاريخ

بالصور

علاج الإمساك المزمن عند كبار السن والأطفال

علاج الإمساك
علاج الإمساك
علاج الإمساك

ما هو التهاب العصب السابع .. وما طرق علاجه؟

التهاب العصب السابع
التهاب العصب السابع
التهاب العصب السابع

نانسي عجرم تخطف الأنظار في العرض الأول لفيلم بطل الدلافين بدبي| صور

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

ترند صلي على النبي ينتشر على السوشيال ميديا.. وخطوة واحدة لتصميمه

طريقة تصميم صورة ترند "صلي على النبي" بخطوة واحدة
طريقة تصميم صورة ترند "صلي على النبي" بخطوة واحدة
طريقة تصميم صورة ترند "صلي على النبي" بخطوة واحدة

فيديو

رد لقاء الخميسي علي أزمة زوجها

كل اللي بيتقال مش صح.. لقاء الخميسي تنفي أي تصريحات حول أزمة محمد عبد المنصف

ابنة شيرين عبدالوهاب

ابنة شيرين عبد الوهاب تبهر جمهور التيك توك بمليون مشاهدة في ساعات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد