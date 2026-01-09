المواصفات الكاملة وسعر شيفروليه إكوينوكس EV 2026 في السعودية

تُعد شيفروليه من العلامات العريقة والتي تواصل تطوير حضورها في السوق السعودي عبر توسيع نطاق سياراتها الكهربائية، وتبرز شيفروليه إكوينوكس EV موديل 2026 كواحدة من أبرز الطرازات المقدمة ضمن فئة فئة الكروس أوفر الرياضية.

محرك وأداء شيفروليه اكوينوكس EV 2026

تعتمد شيفروليه إكوينوكس EV 2026 على منظومة دفع كهربائية بالكامل، مدعومة بمحرك واحد متصل بناقل حركة أوتوماتيكي ونظام دفع أمامي، ويولد المحرك قوة تصل إلى 213 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 320 نيوتن متر.

شيفروليه اكوينوكس EV 2026

وتتسارع السيارة من السكون إلى 100 كم/س خلال نحو 8 ثوانٍ، وتستمد طاقتها من بطارية بسعة 80 كيلوواط/ساعة، مع دعم الشحن بالتيار المتردد بقدرة 22 كيلوواط، إضافة إلى الشحن السريع بالتيار المستمر الذي يتيح رفع مستوى الشحن من 30 إلى 80 % خلال حوالي 35 دقيقة.

تصميم شيفروليه اكوينوكس EV 2026

يأتي تصميم إكوينوكس EV بأسلوب حديث يبرز طابعها الرياضي، حيث تعتمد على مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED مع إضاءة نهارية واضحة، وجنوط مصنوعة من الألمنيوم بقياس 21 بوصة، مرايا جانبية كهربائية مدفأة، وفتحة سقف بانورامية، وتبلغ أبعاد السيارة 4,841 مم للطول و1,955 مم للعرض و1,646 مم للارتفاع، مع قاعدة عجلات بطول 2,730 مم وخلوص أرضي يبلغ 163 مم.

شيفروليه اكوينوكس EV 2026

مقصورة وتجهيزات شيفروليه اكوينوكس EV 2026

تأتي السيارة بمقعد للسائق بتعديل كهربائي مع خاصية التبريد، كما تضم السيارة مقودًا متعدد الوظائف ومدفأ، مع إضاءة داخلية محيطية، وشاشة معلومات وترفيه بقياس 17.7 بوصة، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بقياس 11 بوصة، مع دعم الاتصال اللاسلكي بأنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto، إضافة إلى شاحن لاسلكي ونظام صوتي من 6 سماعات وفتحات تكييف خلفية.

زودت شيفروليه إكوينوكس EV 2026 بحزمة واسعة من أنظمة السلامة، تشمل مراقبة النقطة العمياء مع تدخل لمنع الاصطدام، وتحذير حركة المرور الخلفية، والتنبيه من التصادمات الأمامية والخلفية، إلى جانب نظام قراءة سرعة الطريق.

شيفروليه اكوينوكس EV 2026

كما تتوفر أنظمة الثبات الإلكتروني والتحكم في الجر والمكابح المانعة للانغلاق مع توزيع إلكتروني لقوة الكبح، إضافة إلى ست وسائد هوائية، وتدعم السيارة مثبت سرعة متكيف، ونظام الحفاظ على المسار، ومكابح طوارئ ذاتية، إلى جانب كاميرا محيطية بزاوية 360 درجة مع نظام مساعدة الركن.

سعر شيفروليه إكوينوكس EV 2026 في السعودية

تُطرح شيفروليه إكوينوكس EV موديل 2026 في السوق السعودي بسعر يبلغ 195,100 ريال سعودي.