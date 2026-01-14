قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

رسميًا.. طرح شيفرولية كابتيفا الكهربائية لأول مرة في مصر

كريم عاطف

أعلن الوكيل الحصري لعلامة شيڤروليه في مصر عن الإطلاق الرسمي لأول سيارتين كهربائيتين بالكامل من شيڤروليه في السوق المصري، من بينها كابتيفا الكهربائية (EV) PREMIER .

وتوفر كابتيفا الكهربائية تجربة قيادة كهربائية متوازنة تلائم الاستخدام العائلي اليومي، بمدى قيادة يصل إلى 415 كيلومترا وفقا لمعيار NEDC، وعزم دوران فوري يبلغ 310 نيوتن.م، ما يمنح السيارة استجابة سلسة وأداء مريحا على مختلف الطرق، سواء داخل المدن أو خارجها.

ويعكس التصميم الخارجي للسيارة كابتيفا الكهربائيةمزيجا من الأناقة والعملية، مع هيكل ثنائي اللون وخطوط عصرية، إضافة إلىعجلات سبائكية قياس 18 بوصة تمنح السيارة طابعًا رياضيًا. 

وتوفر المقصورة الداخلية رحابة تلائم احتياجات العائلات، مع مقاعد خلفية قابلة للطي بنسبة 60/40، وشاشة لمس مركزية قياس 15.6 بوصة، وشاشة عدادات رقمية قياس 8.8 بوصة لتجربة استخدام سهلة وواضحة للسائق.

وتعزز أنظمة الأمان ومساعدة السائق من راحة القيادة، حيث تتضمن ADAS ونظام المساعدة على البقاء في المسار (Lane Assist)، نظام تثبيت سرعة متكيف، كاميرا رؤية محيطية 360 درجة، وإطار احتياطي يضمن الاستعداد لمختلف الظروف أثناء التنقل.

أما عن سعر السيارة كابتيفا الكهربائية (EV) PREMIER، فتاتي بسعر 1,299,000 جنيه مصري.

