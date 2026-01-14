قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

‏أرخص 5 سيارات كهربائية بمصر.. تعرف عليها

أرخص 5 سيارات كهربائية‏
أرخص 5 سيارات كهربائية‏
كريم عاطف

شهد سوق السيارات المصري، موجة من التخفيضات السعرية على عدد من الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن خفض أسعار سيارات متنوعة بين فئات السيدان والـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات والسيارات الكهربائية.

وتراوحت قيمة التخفيضات المعلنة بين 20 ألف جنيه وتصل في بعض الطرازات الفاخرة إلى 600 ألف جنيه، ما يعكس تحركا واضحا من الشركات؛ لمواكبة حالة الركود التي يشهدها السوق مؤخرا، في ظل انخفاض الطلب ووجود مخزون كبير من السيارات.

وخلال السطور التالية نتعرف على ‏أرخص 5 سيارات كهربائية‏ في مصر مع بداية عام 2026 .

1- فيات ‏Topolino‏

سيارة فيات ‏Topolino الكهربائية صغيرة جداً، مصممة للتنقل داخل المدن، بمحرك كهربائي بقوة 8 أحصنة، وسرعة قصوى 45 كم/ساعة، ومدى يصل إلى 75 كم، وبطارية 5.4 كيلوواط/ساعة يمكن شحنها في 4 ساعات، وتأتي بتصميم مميز بدون أبواب أو بسقف قماشي قابل للطي (Dolce Vita) لتوفير تجربة ممتعة وبسيطة. 

وتاتي السيارة فيات ‏Topolino، بسعر رسمي 650 ألف جنيه.

2- ستروين ‏Ami‏

تعتبر السيارة سيتروين Ami هي سيارة كهربائية صغيرة جداً مصممة للتنقل الحضري، تتميز بمحرك 6 كيلوواط (8 أحصنة)، وسرعة قصوى 45 كم/س، ومدى يصل لـ 75 كم، وبطارية 5.4 kWh تشحن خلال 4 ساعات عبر مقبس منزلي، وتتسع لشخصين، وتعتبر خفيفة (470 كجم) وسهلة الشحن، وتتوفر بنسخ مختلفة مثل Buggy الأبواب فيها مفتوحة.

وتأتي السيارة ستروين ‏Ami‏، بسعر رسمي 585,000 جنيه.

3- دونج فينج بوكس

سيارة دونج فينج بوكس هي سيارة كهربائية صغيرة الحجم، تتميز بمحرك 70 كيلوواط (94 حصان) وبطارية 42.3 كيلووات/ساعة، ومدى سير يصل إلى 430 كم بالشحنة الواحدة (حسب الفئة)، وتأتي بمواصفات أمان مثل الوسائد الهوائية وESP، ومواصفات داخلية تشمل شاشة 12 بوصة وشاحن لاسلكي، مع توفر الفئة الأعلى بميزات مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) ونظام الركن التلقائي.

وتأتي السيارة دونج فينج BOX الجديدة بفئتين:

- الفئة الأولى بسعر 770 ألف جنيه

- الفئة الثانية بسعر 870,000 جنيه

4- شيفرولية سبارك

تعمل السيارة شيفرولية سبارك بمحرك كهربائي بقوة 75 كيلووات (101 حصان) وعزم 180 نيوتن متر، مع بطارية LFP بسعة 42 كيلووات/ساعة، توفر مدى قيادة يصل إلى 360 كيلومتر وفق معيار NEDC و298 كيلومترا وفق WLTP.

وتدعم السيارة عدة خيارات للشحن، تشمل الشحن المنزلي بقدرة 3.2 كيلووات، والشحن من المستوى الثاني بقدرة 7 كيلووات خلال نحو 7 ساعات، بالإضافة إلى الشحن السريع بالتيار المستمر الذي يرفع مستوى البطارية من 30% إلى 80% خلال 35 دقيقة.

وتأتي السيارة شيفرولية سبارك بسعر 899 ألف جنيه.

5- أرك فوكس ‏T1‎‏

‏تأتي السيارة أرك فوكس T1 كسيارة هاتشباك كهربائية compact تقدم في مصر بمحركين (70 أو 95 حصانا) وبطاريات ليثيوم فوسفات سعاتها 42.2 كيلو واط/ساعة (للمدى الأطول 425 كم CLTC) وتتميز بشاشة مركزية 15.6 بوصة، لوحة عدادات 8.8 بوصة، ومقاعد أمامية قابلة للطي 180 درجة، مع تقنية دفع متطورة وكفاءة استهلاك طاقة ممتازة.

أما عن أسعارالسيارة شيفرولية سبارك:

- الفئة الأولى بسعر 789,900 جنيه مصري.

- الفئة الثانية بسعر 849,900 جنيه مصري.

أرخص 5 سيارات كهربائية‏ سيارات كهربائية فيات TOPOLINO ستروين AMI دونج فينج بوكس شيفرولية سبارك أرك فوكس ‏T1‎‏

‏أرخص 5 سيارات كهربائية بمصر.. تعرف عليها

أرخص 5 سيارات كهربائية‏
أرخص 5 سيارات كهربائية‏
أرخص 5 سيارات كهربائية‏

جوزة الطيب وجل الصبار.. 10 وصفات طبيعية لعلاج الإيكزيما

10 وصفات طبيعية لعلاج الإيكزيما
10 وصفات طبيعية لعلاج الإيكزيما
10 وصفات طبيعية لعلاج الإيكزيما

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطس المسلوقة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطس المسلوقة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطس المسلوقة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطس المسلوقة؟

