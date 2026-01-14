اركب هيونداي توسان بـ 950 ألف جنيه

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

هيونداي توسان موديل 2022

وتوافره تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، هيونداي توسان موديل 2022، وتنتمي توسان لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

مواصفات هيونداي توسان موديل 2022 الخارجية

هيونداي توسان موديل 2022

تمتلك سيارة هيونداي توسان موديل 2022 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية عريضة يتوسطها شعار شركة هيونداي، وتم تثبيت شعار شركة هيونداي علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب بنفس لون السيارة، وبها فتحة سقف، وبها مساحات زجاج أمامية وخلفية، وبها جرائد تم تثبيتها اسفل الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة .

محرك هيونداي توسان موديل 2022

هيونداي توسان موديل 2022

تحصل سيارة هيونداي توسان موديل 2022 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 760 ألف/كم، وتباع باللون الأزرق، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة هيونداي توسان موديل 2022 الداخلية

هيونداي توسان موديل 2022

تحتوي مقصورة سيارة هيونداي توسان موديل 2022 علي الكثير من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها زجاج كهربائي، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر هيونداي توسان موديل 2022

هيونداي توسان موديل 2022

يصل سعر سيارة هيونداي توسان موديل 2022 في سوق السيارات المصري للمستعمل إلي 950 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .