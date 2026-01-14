كيا K4 أحدث سيارة رياضية من الصانع الكوري تخطف الأنظار

أزاحت شركة كيا الستار عن طراز K4 سبورت واجن لعام 2027، وهي النسخة التي وصفت بأنها "أجمل" من شقيقتها السيدان، حيث تجمع بين التصميم العصري الجريء والمساحات التخزينية الواسعة، مع مفاجأة تصنيعها في المكسيك مما يفتح الباب أمام احتمالات وصولها للأسواق العالمية بشكل تمامًا.

كيا K4 سبورت واجن.. جمال التصميم المكسيكي

تأتي السيارة الجديدة لتعيد تعريف فئة "الواجن" من خلال لغة تصميم كيا المستقبلية التي تجمع بين الخطوط الحادة والسقف الممتد الذي يمنحها مظهرًا أكثر توازنًا وجاذبية من نسخة السيدان؛ ورغم أن السيارة يتم تصنيعها في مصنع كيا المتطور في المكسيك، إلا أن تصميمها يحمل بصمة أوروبية واضحة تستهدف عشاق السيارات ذات المساحات الخلفية الضخمة.

وتتميز الواجهة بمصابيح LED عمودية وشبكة أمامية نحيفة تعزز من الطابع الهجومي للسيارة بشكل فعلي.

أبعاد مدمجة ومساحات تخزينية ذكية

من الناحية الفنية، تعتبر K4 سبورت واجن أقصر قليلاً من النسخة السيدان من حيث الطول الإجمالي، لكنها تتفوق عليها بشكل أساسي في سعة التخزين والقدرة على تحميل الأمتعة بفضل تصميم السقف الطويل؛ وتوفر السيارة مقصورة داخلية واسعة تسمح بنقل الأغراض الطويلة والمعدات الرياضية بسهولة، وهو ما يجعلها منافسًا شرسًا لسيارات مثل فولكس فاجن جولف واجن.

كما تم تحسين توزيع المساحة الداخلية لضمان راحة الركاب في الصف الخلفي دون التضحية بمساحة الصندوق بشكل جذري.

التكنولوجيا والمنظومة الرقمية المتطورة

لم تبخل كيا على هذا الطراز بأحدث تقنياتها، حيث تضم المقصورة شاشات مزدوجة مدمجة توفر تجربة رقمية متكاملة تشمل نظام الملاحة المتقدم والاتصال اللاسلكي بالهواتف الذكية؛ وتعتمد السيارة على محركات اقتصادية وقوية في آن واحد، مع توقعات بطرح نسخ هجينة (Hybrid) لتلبية معايير الانبعاثات الصارمة في أوروبا.

وتتميز لوحة القيادة بتبسيط الأزرار المادية والاعتماد على اللمس، مما يمنح السائق شعورًا بالقيادة في مركبة من المستقبل بشكل برمجي وتقني.

موعد وصول كيا K4 للأسواق

رغم أن التركيز الأول لسيارة كيا K4 سبورت واجن هو السوق الأوروبي، إلا أن تصنيعها في المكسيك يثير تكهنات قوية حول إمكانية طرحها في أسواق أمريكا الشمالية والشرق الأوسط في وقت لاحق من عام 2026 أو بداية 2027.

وتأمل كيا أن تنجح هذه السيارة في جذب المشترين الذين يبحثون عن بديل عملي لسيارات الـ SUV التقليدية، حيث تقدم الواجن ثباتًا أفضل على الطريق واستهلاكًا أقل للوقود مع الحفاظ على الرحابة المطلوبة بشكل نهائي ودائم.