اشتري بي إم دبليو 320 سعرها 250 ألف جنيه

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

بي إم دبليو 320 موديل 1996

وجاءه تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، بي إم دبليو 320 موديل 1996، وتنتمي 320 لفئة السيارات السيدان .

مواصفات بي إم دبليو 320 موديل 1996 الخارجية

تمتلك سيارة بي إم دبليو 320 موديل 1996 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة بي إم دبليو، وتم تثبيت شعار شركة بي إم دبليو علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها جرائد تم تثبيتها بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة .

محرك بي إم دبليو 320 موديل 1996

تحصل سيارة بي إم دبليو 320 موديل 1996 علي قوتها من محرك سعة 2000 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 400 ألف/كم، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة بي إم دبليو 320 موديل 1996 الداخلية

زودت مقصورة سيارة بي إم دبليو 320 موديل 1996 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل اكواب، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها زجاج كهربائي، وبها مقابض أبواب داخلية للفتح والغلق بسهولة، وبها اضاءة داخلية، وبها أحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر بي إم دبليو 320 موديل 1996

يصل سعر سيارة بي إم دبليو 320 موديل 1996 في سوق السيارات المصري للمستعمل إلي 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .