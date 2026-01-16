قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يصطدم بالمصري في كأس الكونفدرالية الأفريقية
محلل سياسي: جهود مصر تدفع المرحلة الثانية في غزة وتوحد الفصائل الفلسطينية
سعر الذهب اليوم 16-1-2026
خبير بالجنائية الدولية يكشف لـ صدى البلد تداعيات اعتقال مادورو.. مصالح القوى الكبرى تتجاوز القانون الدولي في اختطاف الزعماء
كاتب في مجلة «نيوزويك» الأمريكية: مصر لعبت دورًا محوريًا لضمان صمود اتفاق غزة
الصحة تعلن صدور القرار الشامل لتنظيم التأمين ضد الأخطاء الطبية
الإسراء والمعراج.. هل كان إسراء النبي بالروح أم بالجسد؟.. الإفتاء تجيب
ليلة الإسراء والمعراج.. دعاء بآخر ساعة يغير حياتك 180 درجة
ترامب: اتفاقية شاملة لنزع السلاح مع حماس بدعم من مصر وتركيا وقطر
في الإسراء والمعراج.. أبو الأنبياء أوصى سيدنا محمد بـ27 كلمة
سعر أعلى عيار ذهب اليوم 16-1-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الكشف عن كيا K4 موديل 2026.. أحدث واجن من العلامة الكورية

كيا K4 واجن 2026
كيا K4 واجن 2026
صبري طلبه

تواصل كيا الكورية تعزيز حضورها داخل الأسواق الأوروبية، عبر الكشف عن طراز K4 واجن موديل 2026، الذي يمثل إضافة حديثة إلى فئة السيارات العائلية متعددة الاستخدامات، ويأتي الطراز الجديد كنسخة واجن بتصميم عصري، ويعكس توجه كيا نحو الجمع بين العملية والحداثة.

كيا K4 واجن 2026

تصميم كيا K4 واجن 2026

تأتي كيا K4 واجن بقاعدة عجلات بطول 2,720 ملم، في حين شهد الطول الإجمالي زيادة واضحة ليصل إلى 4,695 ملم، هذه الزيادة البالغة 265 ملم مقارنة بنسخة الهاتشباك انعكست بشكل مباشر على المساحة الخلفية وسعة التخزين، حيث توفر السيارة سعة تحميل تبلغ 604 لترات في الوضع القياسي، مع إمكانية توسعتها حتى 1,439 لترًا عند طي المقاعد الخلفية. 

كيا K4 واجن 2026

واعتمدت كيا في K4 واجن 2026 على لغة تصميم أكثر جرأة، حيث تظهر المقدمة بخطوط حادة ومصابيح أمامية نحيفة تعمل بتقنية LED، كما ترتكز السيارة على عجلات رياضية تعزز الطابع الديناميكي، مع قضبان ثنائية مثبتة على جانبي السقف، وإطلالة البانوراما.

أداء ومحركات كيا K4 واجن 2026

تقدم كيا K4 واجن 2026 بمحرك بنزين توربو بسعة 1.0 لتر يولد قوة 113 حصانًا، ويتصل بناقل حركة يدوي من ست سرعات، ويتوفر المحرك نفسه مع نظام هجين خفيف لتحسين استهلاك الوقود، إلى جانب ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من سبع سرعات، بالإضافة إلى أداء أعلى، حيث تقدم كيا محركًا رباعي الأسطوانات بسعة 1.6 لتر توربو، بقوتين 148 حصانًا أو 177 حصانًا، مع ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض بشكل قياسي.

كيا K4 واجن 2026

تجهيزات داخلية كيا K4 واجن 2026

تحتوي داخلية K4 واجن 2026 على شاشتين رئيسيتين قياس 12.3 بوصة لعرض العدادات ونظام الترفيه، تتوسطهما شاشة أصغر قياس 5.3 بوصة مخصصة للتحكم في نظام التكييف، كما تشمل التجهيزات زر تشغيل وإيقاف المحرك، فرامل يد كهربائية، نظام ترفيهي متكامل، وعجلة قيادة متعددة الوظائف تدعم الأوامر الصوتية، مقاعد مكسوة بالجلد، مع إمكانية التحكم الكهربائي في وضعية الجلوس.

كيا كيا K4 كيا K4 واجن 2026 سيارة كيا K4 واجن 2026 مواصفات كيا K4 واجن 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 2026

زيادة المعاشات 2026 رسميًا في هذا الموعد.. بشرى لـ11 مليون مواطن

إمام عاشور

ولا واحد خد باله | الكشف عن موقف غير متوقع لـ إمام عاشور بمباراة مصر والسنغال

مصطفى بكري

تغيير الحكومة | مصطفى بكري : إبلاغ وزراء بقرارات جديدة

محافظ الشرقية

حقيقة ترك محافظ الشرقية لمنصبه.. مصدر مسئول يكشف الحقيقة

صورة أرشيفية

أمريكا تبلغ إسرائيل بالهجوم على إيران.. وقرار مفاجئ من ترامب

الذهب

400 جنيه دفعة واحدة| هبوط ملحوظ في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

اموال

حقيبة العمر تعود لأصحابها.. حكاية الاستيلاء على 8 ملايين جنيه داخل أتوبيس بالقاهرة

محمد صلاح

قرار جديد من ليفربول بشأن محمد صلاح بعد أمم أفريقيا.. ماذا سيحدث؟

ترشيحاتنا

مسرح

مسرح نهاد صليحة يعلن جدول عروض وفعاليات يناير وفبراير 2026

النجم جوزيف عطية مع أوركيد سامي

جوزيف عطية لـ صدى البلد: أغنية ملكة على عرشها إهداء لكل النساء.. فيديو

الفنان أحمد فتحي

أحمد فتحي: مؤلف ومخرج وحرامي يحمل رسالة أمل لكل شخص مر بتجربة فشل

بالصور

الكشف عن أخطر كتاب فى العالم| الرموز البنفسجية لتحقيق الأمنيات الصعبة وإزالة العكوسات.. أسرار أخفيت لسنوات

كتاب الرموز البنفسجية
كتاب الرموز البنفسجية
كتاب الرموز البنفسجية

بـ 600 ألف جنيه .. عرض سيارة الشيخ الشعراوي المرسيدس للبيع

الشعراوي
الشعراوي
الشعراوي

أسباب خفقان القلب ليلاً .. هل علامة على مرض خطير؟

أسباب خفقان القلب ليلاً
أسباب خفقان القلب ليلاً
أسباب خفقان القلب ليلاً

فيديو

ويل سميث

من هوليوود إلى الجيزة.. ويل سميث في جولة خاصة بين الأهرامات

تحدي الشاي

نحترق ولا نفترق.. تريند عالمي خطير يشعل الجدل ويحذر منه الأطباء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد