الكشف عن كيا K4 موديل 2026.. أحدث واجن من العلامة الكورية

تواصل كيا الكورية تعزيز حضورها داخل الأسواق الأوروبية، عبر الكشف عن طراز K4 واجن موديل 2026، الذي يمثل إضافة حديثة إلى فئة السيارات العائلية متعددة الاستخدامات، ويأتي الطراز الجديد كنسخة واجن بتصميم عصري، ويعكس توجه كيا نحو الجمع بين العملية والحداثة.

كيا K4 واجن 2026

تصميم كيا K4 واجن 2026

تأتي كيا K4 واجن بقاعدة عجلات بطول 2,720 ملم، في حين شهد الطول الإجمالي زيادة واضحة ليصل إلى 4,695 ملم، هذه الزيادة البالغة 265 ملم مقارنة بنسخة الهاتشباك انعكست بشكل مباشر على المساحة الخلفية وسعة التخزين، حيث توفر السيارة سعة تحميل تبلغ 604 لترات في الوضع القياسي، مع إمكانية توسعتها حتى 1,439 لترًا عند طي المقاعد الخلفية.

كيا K4 واجن 2026

واعتمدت كيا في K4 واجن 2026 على لغة تصميم أكثر جرأة، حيث تظهر المقدمة بخطوط حادة ومصابيح أمامية نحيفة تعمل بتقنية LED، كما ترتكز السيارة على عجلات رياضية تعزز الطابع الديناميكي، مع قضبان ثنائية مثبتة على جانبي السقف، وإطلالة البانوراما.

أداء ومحركات كيا K4 واجن 2026

تقدم كيا K4 واجن 2026 بمحرك بنزين توربو بسعة 1.0 لتر يولد قوة 113 حصانًا، ويتصل بناقل حركة يدوي من ست سرعات، ويتوفر المحرك نفسه مع نظام هجين خفيف لتحسين استهلاك الوقود، إلى جانب ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من سبع سرعات، بالإضافة إلى أداء أعلى، حيث تقدم كيا محركًا رباعي الأسطوانات بسعة 1.6 لتر توربو، بقوتين 148 حصانًا أو 177 حصانًا، مع ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض بشكل قياسي.

كيا K4 واجن 2026

تجهيزات داخلية كيا K4 واجن 2026

تحتوي داخلية K4 واجن 2026 على شاشتين رئيسيتين قياس 12.3 بوصة لعرض العدادات ونظام الترفيه، تتوسطهما شاشة أصغر قياس 5.3 بوصة مخصصة للتحكم في نظام التكييف، كما تشمل التجهيزات زر تشغيل وإيقاف المحرك، فرامل يد كهربائية، نظام ترفيهي متكامل، وعجلة قيادة متعددة الوظائف تدعم الأوامر الصوتية، مقاعد مكسوة بالجلد، مع إمكانية التحكم الكهربائي في وضعية الجلوس.